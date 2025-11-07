एमपी में ‘सड़क चौड़ीकरण’ के लिए 182 मकान टूटे, 28 परिवार को पीएम आवास में शिफ्ट

कार्रवाई के दौरान रहवासी और निगम की टीम आमने-सामने हो गए। निगम व पुलिस कर्मियों को जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। जब विरोध काम नहीं आया तो रहवासी रोते-बिलखते अपनी आंखों के सामने आशियानों को टूटते हुए देखते रहे। दोपहर बाद जेसीबी एक मकान के सामने पहुंची तो एक व्यक्ति सामने अड़ गया। टीम ने उसे हटाया और बाधक मकानों के हिस्सों को तोड़ दिया। अब मास्टर प्लान के तहत चिन्हित सड़क की बाधाओं को पूरी तरह हटा दिया है। दावा है कि पोल शिफ्टिंग व पेड ट्रांसप्लांट के बाद लिंक रोड का काम जल्द शुरू हो जाएगा।