इंदौर

एमपी में ‘सड़क चौड़ीकरण’ के लिए 182 मकान टूटे, 28 परिवार को पीएम आवास में शिफ्ट

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में सड़क चौड़ीकरण के लिए 182 मकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई।

इंदौर

image

Himanshu Singh

Nov 07, 2025

indore news

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे मकानों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को नगर निगम की टीम ने 182 मकानों के बाधक हिस्सों को हटाया। करीब 28 मकान पूरी तरह टूट गए। कार्रवाई के दौरान जमकर विरोध भी हुआ। एक शख्स कार्रवाई रुकवाने के लिए जेसीबी के पंजे के सामने अड़ गया। निगम और पुलिस टीम ने सख्ती से विरोध करने वालों को हटाया।

182 मकानों को हटाया

सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रहे 300 से अधिक मकानों के हिस्सों को चिन्हित किया गया था। जिसके बाद मकान पूरी तरह तोड़े गए। जबकि मंगलवार को नगर निगम ने 150 मकानों के बाधक हिस्से हटाए थे। गुरुवार को मालवीय नगर गली नंबर 2 स्थित क्षेत्र में दूसरी तरफ के 182 से अधिक मकानों पर कार्रवाई की गई। 28 मकानों में रहने वाले 28 परिवारों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनी इकाइयों में शिफ्ट किया।

अब सड़क चौड़ीकरण के लिए मार्ग को पूरी तरह मुक्त करा दिया है। कार्रवाई के दौरान अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, भवन अधिकारी विनोद अग्रवाल, भवन निरीक्षक सचिन गहलोत, रिमूवल अधिकारी बबलू कल्याणे सहित सैकड़ों निगमकर्मी और पुलिसकर्मी मौजूद थे। कार्रवाई में 5 जेसीबी और 5 पोकलेन लगी थी।

लोगों ने अपनी आंखों के सामने टूटते देखते घर

कार्रवाई के दौरान रहवासी और निगम की टीम आमने-सामने हो गए। निगम व पुलिस कर्मियों को जमकर विरोध का सामना करना पड़ा। जब विरोध काम नहीं आया तो रहवासी रोते-बिलखते अपनी आंखों के सामने आशियानों को टूटते हुए देखते रहे। दोपहर बाद जेसीबी एक मकान के सामने पहुंची तो एक व्यक्ति सामने अड़ गया। टीम ने उसे हटाया और बाधक मकानों के हिस्सों को तोड़ दिया। अब मास्टर प्लान के तहत चिन्हित सड़क की बाधाओं को पूरी तरह हटा दिया है। दावा है कि पोल शिफ्टिंग व पेड ट्रांसप्लांट के बाद लिंक रोड का काम जल्द शुरू हो जाएगा।

Published on:

07 Nov 2025 01:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में 'सड़क चौड़ीकरण' के लिए 182 मकान टूटे, 28 परिवार को पीएम आवास में शिफ्ट

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

Patrika Site Logo

