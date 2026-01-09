इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड ट्रैक के लिए शुरू होगा जमीन अधिग्रहण, एमडी ने किया निरीक्षण

इस दौरान बताया गया कि अंडरग्राउंड ट्रैक के लिए एयरपोर्ट रोड पर रामचंद्र नगर चौराहे के पास एक शोरूम की जमीन व बड़ा गणपति चौराहे के पास की एक निजी जमीन को अधिग्रहित करने की आवश्यकता है। स्टेशन के प्रवेश व निर्गम मार्ग के लिए भी जमीन की जरूरत है। जिस अफसर ने यह प्लानिंग की, उन्होंने जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 15 करोड़ का भुगतान करने की बात कही। इस पर वरिष्ठ अफसर नाराज हुए और कहा कि जो सरकारी जमीन है, उसी आधार पर प्लानिंग करें, निजी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।