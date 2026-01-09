9 जनवरी 2026,

इंदौर

इंदौर मेट्रो के अंडरग्राउंड ट्रैक के लिए शुरू होगा जमीन अधिग्रहण, एमडी ने किया निरीक्षण

MP News: इंदौर मेट्रो की प्रगति तेज करने एमडी ने अंडरग्राउंड ट्रैक जमीन अधिग्रहण और सीएमआरएस तैयारियों पर दिशा-निर्देश दिए। वरिष्ठ अधिकारियों संग चर्चा भी की।

इंदौर

image

Akash Dewani

Jan 09, 2026

Indore Metro Land Acquisition Underground Track mp news

Indore Metro Land Acquisition (फोटो- Patrika)

Indore Metro Land Acquisition: इंदौर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के एमडी एस. कृष्ण चैतन्य ने एलिवेटेड कॉरिडोर का निरीक्षण किया। अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रैक (Underground Track) के लिए एयरपोर्ट रोड की दो निजी जमीन का अधिग्रहण करने की प्लानिंग करने की बात भी सामने आई। एमडी का दो दिन से दौरा जारी है। निरीक्षण के साथ अधिकारियों व ठेकेदारों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा की गई।

एमडी ने गांधी नगर से रेडिसन चौराहे तक के ट्रैक का दौरा किया। बापट व विजय नगर स्टेशन का काम तेजी से करने को कहा। अधिकांश के अंदरूनी हिस्से में फिनिशिंग का काम चल रहा है। 20 से 25 जनवरी के बीच सीएमआरएस की जूनियर टीम ट्रैक का निरीक्षण करेगी और अगले महीने सिक्योरिटी ऑडिट के लिए सीएमआरएस आएंगे। एमडी ने सीएमआरएस के दौरे को देखते हुए सभी तैयारियां जल्द पूरी करने के लिए कहा। (MP News)

जमीन के लिए किया जाएगा 15 करोड़ का भुगतान

इस दौरान बताया गया कि अंडरग्राउंड ट्रैक के लिए एयरपोर्ट रोड पर रामचंद्र नगर चौराहे के पास एक शोरूम की जमीन व बड़ा गणपति चौराहे के पास की एक निजी जमीन को अधिग्रहित करने की आवश्यकता है। स्टेशन के प्रवेश व निर्गम मार्ग के लिए भी जमीन की जरूरत है। जिस अफसर ने यह प्लानिंग की, उन्होंने जमीन अधिग्रहण के लिए करीब 15 करोड़ का भुगतान करने की बात कही। इस पर वरिष्ठ अफसर नाराज हुए और कहा कि जो सरकारी जमीन है, उसी आधार पर प्लानिंग करें, निजी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

इसके अलावा इंदौर मेट्रो परियोजना को लेकर यह भी बताया गया कि शहर में मेट्रो का काम अलग–अलग चरणों में आगे बढ़ रहा है। पहले चरण में सुपर कॉरिडोर से लेकर गांधी नगर तक यात्री सेवाएं शुरू करने की तैयारी है, जिसके लिए ट्रैक, स्टेशन और सिग्नलिंग से जुड़े काम लगभग अंतिम दौर में हैं। (MP News)

