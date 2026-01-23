इंदौर में दूषित पानी से 26वीं मौत, इलाज के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम

भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने के बाद उल्टी-दस्त के शिकार 7 मरीजों का इलाज अभी भी अलग-अलग अस्पतालों में जारी है।



इधर, भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोगों के बीमार होने और 25 लोगों की जान जाने के बाद जहां हर मंगलवार को जल सुनवाई शुरू की गई है। वहीं पार्षद और नगर निगम के अफसर नर्मदा जलप्रदाय की टंकियों के साथ बोरवेल की सतत मॉनिटरिंग कर रहे है। इसके साथ ही टंकियों की सफाई की जा रही है और पानी में क्लोरीन की जांच की जा रही है। शहर की 5 टंकियों की सफाई करने के साथ अलग-अलग 174 स्थानों पर पानी में क्लोरीन जांचा गया ताकि जनता को शुद्ध व साफ पानी मिल सकें।



शहर में जनता को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नर्मदा से जुड़ी समस्त 105 पानी की टंकियों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अंतर्गत जल टंकियों में नियमित रूप से क्लोरिनेशन, जल गुणवत्ता की जांच और निर्धारित समयावधि में टंकियों की साफ-सफाई का कार्य निरंतर किया जा रहा है। इसी क्रम में स्कीम नंबर-140, एमआइजी, रेडियो कॉलोनी, उर्दू स्कूल परिसर और एमवाय हॉस्पिटल परिसर में स्थित पेयजल टंकियों की सफाई की गई।



निगम अफसरों को हिदायत दी गई है कि पानी टंकियों की सफाई, क्लोरिनेशन एवं मॉनिटरिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।