एमपी में ‘1100 करोड़’ में बनेगा ’48 किमी’ लंबा हाइवे, इन 27 गांवों से गुजरेगा

इंदौर-उज्जैन के बीच फोरलेन हाईवे का निर्माण होगा। फोटो सोर्स- AI Generated
MP News: मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (MPRDC) के द्वारा इंदौर से उज्जैन के बीच पितृ पर्वत से चिंतामन गणेश मंदिर तक ग्रीन फील्ड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा सीगल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है।
इंदौर-उज्जैन के बीच 48 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 30 मिनट पूरी हो जाएगी। नए हाइवे में एटीएमएस सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। इसका उपयोग सिंहस्थ और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान उपयोगी होगा। साथ ही ट्रैफिक दबाव भी कम होगा।
यह फोरलेन एक्सेस कंट्रोल्ड होगा। जिसकी लंबाई 48.10 किलोमीटर और चौड़ाई 60 मीटर होगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 20 हजार करोड़ रुपए हैं। जिसमें 1089 करोड़ रुपए निर्माण और बाकी के बचे पैसे भूमि अधिग्रहण में खर्च होंगे।
हाइवे इंदौर के पितृ पर्वत से शुरु होकर चिंतामन गणेश मंदिर के पास सिंहस्थ बायपास तक जाएगा। हाईवे जंबूड़ी हप्सी, बुढ़ानिया, हातोद, सगवाल, कांकरिया बोर्डिया, जंबूर्डी सरवर, जिंदाखेड़ा, रतनखेड़ी, बीबीखेड़ी, पीपल्या कायस्था, हरियाखेड़ी, खतेड़िया, रंगकोर्डिया, काछल्या, बलघारा, पोटलोद, तुमानी, मगरखेड़ी, छितोड़ा, बालरिया, रालामंडल, लिंबा पीपल्या, गोंदिया, हासमपुरा, पालखेड़ी, चिंतामन जवासिया और चांदमुख से होते हुए गुजरेगा।
जमीन अधिग्रहण में 900 करोड़ रुपए के करीब खर्च किए जाएंगे। 175 हेक्टेयर से अधिक जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। उज्जैन जिले के 8 गांवों, हातोद की 75.401 हेक्टेयर सांवेर तहसील में 395 किसानों की 99.992 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी।
