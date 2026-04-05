एक्ट्रेस रेमन कक्कड़ ने शराब कारोबारी पर लगाया 300 करोड़ की जमीन पर कब्जे का आरोप

एक्ट्रेस रेमन कक्कड़ के मुताबिक पति के द्वारा जमीन किराए पर देने से इंकार करने के बाद सूरज रजक ने उनके परिवार के सदस्यों से संपर्क किया लेकिन सभी ने जमीन किराए पर देने से मना कर दिया। इसके बाद 3 अप्रैल को सूरज रजक ने जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। जमीन परिवार के लोगों को जमीन पर कब्जे की कोशिश का पता चला तो वो मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जा रुकवाया। जिस जमीन पर कब्जे की कोशिश का ये मामला है वो मुख्य सड़क पर है और उसकी कीमत करीब 300 करोड़ है। बताया गया है कि अभी जो शराब दुकान है वो पीछे की तरफ है और सूरज रजक इस जमीन पर कब्जा कर उस पर शराब दुकान खोलना चाहता है। सूरज रजक ने हाल ही में करीब 150 करोड़ में शराब का ठेका लिया है।