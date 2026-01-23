इंदौर के बाद अब महू में मचा हड़कंप, दूषित पानी पीने से 25 बीमार

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के महू में 25 से अधिक लोगों को दूषित पानी से पीलिया-टाइफाइड फैलने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम लगातार घर-घर दस्तक दे रही है और पूरे क्षेत्र में सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। सर्वे के दौरान नए-नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं, जिससे बीमारी के और फैलने की आशंका बढ़ गई है।