23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर के बाद अब महू में मचा हड़कंप, दूषित पानी पीने से 25 बीमार

MP News: इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का सिलसिला थमा नहीं था कि महू में दूषित पानी पीने से 25 से अधिक लोग बीमार पड़ गए।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Jan 23, 2026

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के महू में 25 से अधिक लोगों को दूषित पानी से पीलिया-टाइफाइड फैलने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम लगातार घर-घर दस्तक दे रही है और पूरे क्षेत्र में सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। सर्वे के दौरान नए-नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं, जिससे बीमारी के और फैलने की आशंका बढ़ गई है।

लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आईं

सर्वे के दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नलों से आने वाले पानी में बदबू और गंदगी महसूस हो रही थी। कई रहवासियों ने आशंका जताई कि पाइपलाइन में लीकेज या नाली के पानी के मिल जाने से संक्रमण फैला है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद समय पर सुधार नहीं हुआ, जिसका खामियाजा अब बच्चों और परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।

नए मरीज लगातार चिन्हित

जांच टीम के अनुसार सर्वे के दौरान और भी बीमार बच्चे सामने आ रहे हैं। कुछ परिवारों में एक से अधिक सदस्य बीमार पाए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि संक्रमण अभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे घरों को विशेष निगरानी में लिया है।

निगरानी और एहतियाती कदम

सीएमएचओ के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीमें क्षेत्र में लगातार डटी हुई हैं। पेयजल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन ने लोगों को उबालकर या फिल्टर किया हुआ पानी पीने, खुले स्रोतों के पानी के उपयोग से बचने और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 07:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर के बाद अब महू में मचा हड़कंप, दूषित पानी पीने से 25 बीमार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में घर में मिली महिला लाश, मुंह में ठूंसा हुआ था कपड़ा, बंधे थे हाथ-पैर

indore
इंदौर

सगाई कार्यक्रम से लौट रहे परिवार की कार में लगी आग, धमाके के साथ फटे टायर, बाल-बाल बचे

indore
समाचार

मेट्रो स्टेशन निर्माण में टूटेंगे 16 मकान, मिलेगा मुआवजा

indore metro
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी से 26वीं मौत, इलाज के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम

mp news
इंदौर

स्पेन में लाइव सर्जरी करने वाले पहले भारतीय चिकित्सक होंगे ‘डॉ. मोहित भंडारी’

Dr. Mohit Bhandari
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.