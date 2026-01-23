इंदौर के बाद अब महू में मचा हड़कंप, दूषित पानी पीने से 25 बीमार

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के महू में 25 से अधिक लोगों को दूषित पानी से पीलिया-टाइफाइड फैलने का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम लगातार घर-घर दस्तक दे रही है और पूरे क्षेत्र में सघन सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। सर्वे के दौरान नए-नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिनमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं, जिससे बीमारी के और फैलने की आशंका बढ़ गई है।
सर्वे के दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से नलों से आने वाले पानी में बदबू और गंदगी महसूस हो रही थी। कई रहवासियों ने आशंका जताई कि पाइपलाइन में लीकेज या नाली के पानी के मिल जाने से संक्रमण फैला है। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद समय पर सुधार नहीं हुआ, जिसका खामियाजा अब बच्चों और परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।
जांच टीम के अनुसार सर्वे के दौरान और भी बीमार बच्चे सामने आ रहे हैं। कुछ परिवारों में एक से अधिक सदस्य बीमार पाए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि संक्रमण अभी पूरी तरह नियंत्रित नहीं हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे घरों को विशेष निगरानी में लिया है।
सीएमएचओ के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की टीमें क्षेत्र में लगातार डटी हुई हैं। पेयजल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन ने लोगों को उबालकर या फिल्टर किया हुआ पानी पीने, खुले स्रोतों के पानी के उपयोग से बचने और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
