आंख में घुसा कंबल कीड़ा, डॉक्टर ने कैसे बचाई रोशनी, वरना अंधा हो जाता शख्स

Indore News: शख्स की आंख में घुसा कंबल कीड़ा, आंख में जलन, पानी आने, खुजली की समस्या बढ़ी तब डॉक्टर के पास पहुंचा, इंदौर के एमवायएच अस्पताल में एक्सपर्ट ने कहा आप भी रहें अलर्ट...

2 min read

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Sep 30, 2025

Indore News

Indore News (फोटो: सोशल मीडिया)

Indore News: सोते समय एक व्यक्ति की दाहिनी आंख में कंबल कीड़ा घुस गया। कीड़ा तो निकला, लेकिन नुकीले बाल आंख में फंस गए, जिससे तेज जलन व दर्द होने लगा। सोमवार को एमवायएच में चिकित्सकों ने स्लिट लैंप मशीन की मदद से 9 से 10 बाल निकाले।

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स की आंख में कंबल कीड़ा घुस गया, जिसके बाद उसे गंभीर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। शख्स की आंख में पानी आने लगा, उसे आंख खोलने में भी दिक्कत हो रही थी। तेज जलन और खुजली ने उसे परेशान कर दिया था। स्थिति बिगड़ी तब वह इलाज के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचा। जहां इलाज के बाद उसे कुछ राहत मिली।

डॉक्टर को बताया पूरा मामला, तब शुरू किया इलाज

एमवाय अस्पताल पहुंचे शख्स ने वहां जब एक्सपर्ट्स को अपनी समस्या बताई, तो डॉक्टर्स भी चौंक गए। नेत्र रोग विभाग कि विशेषज्ञ डॉ. श्वेता वालिया ने शख्स की आंख चेक की। उसकी आंख में कंबल कीड़े के कई सूक्ष्म बाल घुस गए थे, जो उसकी कॉर्निया से चिपक गए थे और उसकी आंख को नुकसान पहुंचा रहे थे।

आधुकिनक तकनीक से किया इलाज, आंखों से निकाले 9-10 बाल

डॉक्टर ने उसकी आंख का इलाज करने आधुनिक तकनीक सिल्ट लैंप मशीन की मदद ली। इस दौरान उसकी आंख से कंबल कीड़ा के करीब 9-10 बाल निकाले गए। डॉक्टर्स का कहना है कि यदि वह समय पर नहीं आता तो उसकी आंख में गंभीर कॉर्नियल इंफेक्शन हो सकता था। जिससे उसकी आंख को स्थायी नुकसान पहुंचता।

Indore News (फोटो: सोशल मीडिया)

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंबल कीड़े के बाल महीन और जहरीले होते हैं। ये स्किन और आंखों के संपर्क में आते ही जलन, खुजली और सूजन जैसी परेशानियां पैदा कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज्यादा पाए जाते हैं। लोग अक्सर इसके संपर्क में आ जाते हैं। लेकिन ज्यादार लोग इसे सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं।

आंखों के मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आंख में अचानक जलन, पानी आना या आंख लाल होने जैसी परेशानियां हों तो इसे हल्के में न लें, तुरंत डॉक्टर्स के पास पहुंचें। उन्होंने लोगों को इस कीड़े से सावधान रहने की सलाह भी दी।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 11:17 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / आंख में घुसा कंबल कीड़ा, डॉक्टर ने कैसे बचाई रोशनी, वरना अंधा हो जाता शख्स

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

75% काम पूरा…मुंबई-गुजरात से कनेक्ट होगा MP, किया जाएगा भूमि अधिग्रहण !

(फोटो सोर्स: पत्रिका)
इंदौर

इस शहर में 13th Women Cricket World Cup 2025 के 5 मुकाबले, पहला मैच 1 अक्टूबर को

13th women cricket world cup 2025 in indore
इंदौर

बंगाल की खाड़ी में नया लो प्रेशर एरिया, इंदौर में दो दिन ताबड़तोड़ बारिश का पूर्वानुमान

Heavy rain alert by IMD
इंदौर

इंदौर-पीथमपुर के बीच दौड़ेगी मेट्रो, सीएम की घोषणा ‘इस जिले से भी होगी कनेक्ट’

Indore metro rail track will be longer connect to pithampur
इंदौर

सीएम ने सोनू निगम को दिया राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2025, जानें क्यों बोले- ‘आप भाग्यवान?’

MP News National Lata Mangeshkar Award 2025 to Sonu Nigam: सोनू निगम को राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से सम्मानित करते सीएम डॉ. मोहन यादव (फोटो: पत्रिका)
इंदौर
