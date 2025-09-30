आंख में घुसा कंबल कीड़ा, डॉक्टर ने कैसे बचाई रोशनी, वरना अंधा हो जाता शख्स

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स की आंख में कंबल कीड़ा घुस गया, जिसके बाद उसे गंभीर मुसीबतों का सामना करना पड़ा। शख्स की आंख में पानी आने लगा, उसे आंख खोलने में भी दिक्कत हो रही थी। तेज जलन और खुजली ने उसे परेशान कर दिया था। स्थिति बिगड़ी तब वह इलाज के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचा। जहां इलाज के बाद उसे कुछ राहत मिली।