एमपी में चाइनीज मांझे से लड़के की गर्दन कटी, हुई मौत

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चाइनीज मांझे ने एक बार फिर जान ले ली। रविवार को तेजाजी नगर बायपास के पास एक 16 वर्षीय बालक पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान चाइनीज मांझा उसके गले में फंस गया और उसकी जान चली गई। आनन-फानन में उसे नज़दीकी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



दरअसल, ओमैक्स सिटी निवासी गुलशन अपने भाई अरुण, दोस्त विशाल और कृष्णा के साथ बाइक से रालामंडल घूमने गया था। रास्ते में अचानक पतंग का मांझा गुलशन की गर्दन में फंस गया। इससे उसकी गर्दन पर गहरा घाव हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।



पुलिस के अनुसार, मौके पर एक कार सवार की मदद से उसे निजी अस्पताल लाया गया था। गंभीर चोट होने के कारण डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया। इसके बाद बच्चे को एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।