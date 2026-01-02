2 जनवरी 2026,

इंदौर

कांग्रेस ने ‘घंटे’ बजाते हुए किया विरोध प्रदर्शन, पोस्टर में लिखा- Besharm Mantri…

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से हुई 15 मौतों को लेकर युवक कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया।

इंदौर

image

Himanshu Singh

Jan 02, 2026

indore-news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दूषित पानी पानी से 15 मौतों हो चुकी हैं। इस मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया और एडिशनल कमिश्नर सिसोनिया को इंदौर से हटा दिया गया है। इधर, युवक कांग्रेस ने घंटे बजाकर विरोध प्रदर्शन किया।

कांग्रेस ने घंटे लेकर किया विरोध प्रदर्शन

युवक कांग्रेस ने विरोध घंटे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता नगर निगम का घेराव करने पहुंचे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने कैलाश विजयवर्गीय पर बनाए गए पोस्टर दिखाए। जिसमें लिखा था कि Besharm Mantri

दो अफसरों को हटाया

सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी के साथ एडिशनल कमिश्नर सिसोनिया को इंदौर से हटा भी दिया गया है। जल वितरण कार्य विभाग के इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से भी प्रभार वापस ले लिया गया है।

कैलाश के बयान से मची किरकरी

जब मीडिया ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा और विभाग में हुए कांड के बारे में पूछा तो विजयवर्गीय अपनी पुरानी आदत की तरह ही अपशब्द और आमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। अभद्र भाषा का इस्तेमाल के बाद बवाल मच गया। भले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांग कर मामले का हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन जनता की सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।

कैलाश की जुबान पर लगाम नहीं: लड़कियों के कपड़ों और राहुल-प्रियंका के चुंबन पर भी दे चुके हैं उटपटांग बयान
इंदौर
Kailash Vijayvargiya Controversial Statement

Updated on:

02 Jan 2026 05:50 pm

Published on:

02 Jan 2026 05:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / कांग्रेस ने ‘घंटे’ बजाते हुए किया विरोध प्रदर्शन, पोस्टर में लिखा- Besharm Mantri…

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

एमपी में अब 'रॉकेट' की रफ्तार से होगा इस सिक्सलेन का काम

indore-ujjain sixlane
इंदौर

बीजेपी नेताओं और अधिकारियों की तनातनी से हुई त्रासदी! इंदौर मामले में उमा भारती के ट्वीट से मची खलबली

uma bharti
इंदौर

पानी की वजह से लोग मरें, यह तो गलत है- इंदौर में मौतों पर बोला हाई कोर्ट

Indore contaminated water deaths, Eight people die after drinking polluted water, Indore water contamination incident, Madhya Pradesh water crisis,
राष्ट्रीय

'लोग आज भी जब मुझसे मिलते है तो मेरा नहीं, बबीता जी का हाल पूछते हैं…' पढ़ें फुल इंटरव्यू ….

Tanuj Mahashabde
Patrika Special News

इंदौर त्रासदी पर सीएम ने अब बड़े अफसरों को हटाया, कमिश्नर पर भी गिरी गाज

CM Mohan Yadav removed Indore Municipal Corporation Additional Commissioner
इंदौर
