कांग्रेस ने ‘घंटे’ बजाते हुए किया विरोध प्रदर्शन, पोस्टर में लिखा- Besharm Mantri…

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में दूषित पानी पानी से 15 मौतों हो चुकी हैं। इस मामले में सरकार ने एक्शन लेते हुए कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया और एडिशनल कमिश्नर सिसोनिया को इंदौर से हटा दिया गया है। इधर, युवक कांग्रेस ने घंटे बजाकर विरोध प्रदर्शन किया।
युवक कांग्रेस ने विरोध घंटे लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता नगर निगम का घेराव करने पहुंचे थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने कैलाश विजयवर्गीय पर बनाए गए पोस्टर दिखाए। जिसमें लिखा था कि Besharm Mantri
सीएम डॉ मोहन यादव के निर्देश पर इंदौर नगर निगम कमिश्नर दिलीप यादव और एडिशनल कमिश्नर रोहित सिसोनिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी के साथ एडिशनल कमिश्नर सिसोनिया को इंदौर से हटा भी दिया गया है। जल वितरण कार्य विभाग के इंचार्ज सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर संजीव श्रीवास्तव से भी प्रभार वापस ले लिया गया है।
जब मीडिया ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के विधानसभा और विभाग में हुए कांड के बारे में पूछा तो विजयवर्गीय अपनी पुरानी आदत की तरह ही अपशब्द और आमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। अभद्र भाषा का इस्तेमाल के बाद बवाल मच गया। भले ही उन्होंने सोशल मीडिया पर माफी मांग कर मामले का हस्तक्षेप करने की कोशिश की लेकिन जनता की सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग