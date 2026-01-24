मुश्किलों में ‘डांसिंग कॉप’! रणजीत सिंह ने खुलेआम लहराए सरकारी हथियार

फिल्म के डायलॉग को रील में दिखाया। जिसमें डॉयलाग यह है कि 'तरबियत बीच में आ जाती है, वरना जवाब ऐसा दूं कि सवाल ही पैदा न हो।' इस डायलॉग को पुलिसिया रौब दिखाने और आम जनता को गलत संदेश देने के तौर पर देखा जा रहा है।



पड़ताल में सामने आया है कि यह वीडियो जेल परिसर के बाहर शूट किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि यह वीडियो मुलजिमों की पेशी के दौरान बनाया गया हो। यदि ऐसा है तो यह मामला और गंभीर हो जाता है।



पुलिस अनुशासन पर उठे सवाल यह सवाल खड़ा कर दिया है कि इस पूरे मामले ने एक बार फिर क्या वर्दी में सोशल मीडिया रील और सरकारी हथियारों का प्रदर्शन नियमों के दायरे में आता है? अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस नई रील को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं।