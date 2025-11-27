इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ED का छापा, देशभर के 15 ठिकानों पर कार्रवाई

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ये छापेमारी 30 जून 2025 की तारीख वाले एक FIR से जुड़ी है। जिसे सीबीआई ने दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगे थे मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण से संबंधित गोपनीय जानकारी के बदले में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। जिनमें नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) के अधिकारी भी शामिल हैं।