इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ED का छापा, देशभर के 15 ठिकानों पर कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इंडेक्स ग्रुप के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पर ईडी के द्वारा छापेमार कार्रवाई की है। जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि, इसके पहले इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर जुलाई में सीबीआई की टीम ने छापा मारा था।
मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छापेमार कार्रवाई की जा रही है।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ये छापेमारी 30 जून 2025 की तारीख वाले एक FIR से जुड़ी है। जिसे सीबीआई ने दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगे थे मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण से संबंधित गोपनीय जानकारी के बदले में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। जिनमें नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) के अधिकारी भी शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग