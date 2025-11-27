Patrika LogoSwitch to English

इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ED का छापा, देशभर के 15 ठिकानों पर कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ईडी के द्वारा इंडेक्स ग्रुप के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पर छापेमार कार्रवाई की गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Nov 27, 2025

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में इंडेक्स ग्रुप के मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल पर ईडी के द्वारा छापेमार कार्रवाई की है। जिसके बाद हड़कंप मच गया। हालांकि, इसके पहले इंडेक्स मेडिकल कॉलेज पर जुलाई में सीबीआई की टीम ने छापा मारा था।

मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छापेमार कार्रवाई की जा रही है।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, ये छापेमारी 30 जून 2025 की तारीख वाले एक FIR से जुड़ी है। जिसे सीबीआई ने दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगे थे मेडिकल कॉलेजों के निरीक्षण से संबंधित गोपनीय जानकारी के बदले में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई थी। जिनमें नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) के अधिकारी भी शामिल हैं।

Updated on:

27 Nov 2025 05:40 pm

Published on:

27 Nov 2025 05:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ED का छापा, देशभर के 15 ठिकानों पर कार्रवाई

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

स्मृति-पलाश जल्द करेंगे शादी! कजिन सिस्टर ने दी जानकारी

Smriti-Palash Wedding Controversy
इंदौर

बेटे ने बहू के साथ मिलकर किया कांड, मां को दिया ऐसा धोखा कि कोर्ट ने सुना दी 7-7 साल की सजा

son along with his wife committed crime court to sentence them
इंदौर

एमपी हाईकोर्ट में सरकार का 'बैक फुट', कोर्ट ने शासन, चुनाव आयोग और रिटर्निंग अफसरों को किया तलब

MP High Court
इंदौर

आखिर क्यों रुकी पलाश और क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी…?

Smriti Mandhana palash muchchal
इंदौर

9 करोड़ के इंजेक्शन से बचेगी मासूम जिंदगी, 3 दिन में जुटाए 4 लाख, अब आपसे भी आस…

Indore
इंदौर
