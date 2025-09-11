शहर से गांव, गांव से शहर में दौड़ेंगी सरकारी बसें, मंत्री की घोषणा ‘घर बैठे मिलेगा टिकट, लोकेशन भी’

MP News: मध्य प्रदेश में लगभग 20 साल पहले बंद हुई लोक परिवहन सेवा अब पीपीपी मॉडल पर शुरू होने जा रही है। यह संभव हो रहा है पत्रिका के जनअभियान से। इसके लिए पत्रिका ने जुलाई 2024 से लगातार खबरों का प्रकाशन किया। मध्यप्रदेश में सुविधा शुरू करने के लिए कई प्रदेशों की बस सेवा (Government Bus Service) का अध्ययन किया गया है। अब पर्यटन विभाग (Transport Department) ऐसा आदर्श मॉडल तैयार कर रहा है जो देश में अपने तरीके का इकलौता होगा। घर बैठे प्री-टिकट, सीट रिजर्वेशन, रियल टाइम बस लोकेशन जैसी सुविधा मिलेगी। सुरक्षा के लिए वीएलडीटी से हर 5-10 सेकंड में बस की जानकारी कंट्रोल रूम पर पहुंचेगी।