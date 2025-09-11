Patrika LogoSwitch to English

छिंदवाड़ा

विधायक का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ध्वस्त, सुनील उइके ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप

mp news: जुन्नारदेव के कांग्रेस विधायक के परासिया स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेॉकत के एक हिस्से को अतिक्रमण बताकर की गई बुलडोजर कार्रवाई, विधाय उइके ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप...

छिंदवाड़ा

Sanjana Kumar

Sep 11, 2025

MP News
MP News: पत्रिका: विधायक का अतिक्रमण हटाती नगर पालिका की टीम।(फोटो- X)

mp news: जुन्नारदेव के कांग्रेस विधायक सुनील उइके के परासिया स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को नगर पालिका ने अतिक्रमण मानकर तोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स के पीछे नाले के पास करीब 726 वर्गफीट जमीन पर अवैध कब्जा था। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवी की शिकायत पर सीएमओ ने विधायक सुनील उइके को नोटिस जारी किया। तीन दिन का अल्टीमेटम दिया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर टॉयलेट बाथरूम और स्टोर रूम बनाए गए थे। प्रशासन ने बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया। इस कार्रवाई पर विधायक उइके ने सांसद विवेक बंटी साहू और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं।

आवाज उठाई, इसलिए कार्रवाई

विधायक सुनील उइके ने कहा, जिसे अतिक्रमण बता तोड़ा, उसकी अनुमति थी। मैंने किसान आंदोलन में सांसद विवेक बंटी साहू के खिलाफ आवाज उठाई थी। आदिवासियों की जमीनों की बंदरबांट के आरोप लगाए थे। इसलिए कार्रवाई हुई है।

उमंग सिंघार ने एक्स पर जताया विरोध

बता दें कि इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी अपने एक्स अकाउंट पर विरोध करते हुए एक पोस्ट शेयर की है।

नकुल नाथ ने भी किया ट्विट

11 Sept 2025 08:50 am

