विधायक का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ध्वस्त, सुनील उइके ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप

mp news: जुन्नारदेव के कांग्रेस विधायक सुनील उइके के परासिया स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक हिस्से को नगर पालिका ने अतिक्रमण मानकर तोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स के पीछे नाले के पास करीब 726 वर्गफीट जमीन पर अवैध कब्जा था। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवी की शिकायत पर सीएमओ ने विधायक सुनील उइके को नोटिस जारी किया। तीन दिन का अल्टीमेटम दिया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण कर टॉयलेट बाथरूम और स्टोर रूम बनाए गए थे। प्रशासन ने बुधवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया। इस कार्रवाई पर विधायक उइके ने सांसद विवेक बंटी साहू और प्रशासन पर आरोप लगाए हैं।