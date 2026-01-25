25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

रिसेप्शन में ‘पूड़ी’ नहीं परोसी तो बिफरे मेहमान, फिर जमकर चले लात-घूंसे

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब रिसेप्शन के दौरान पूड़ी के लिए लात-घूंसे चल गए।

2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Jan 25, 2026

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां लसूड़िया क्षेत्र में एक धर्मशाला में आयोजित रिसेप्शन के दौरान पूड़ी नहीं परोसने की बात को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चल गए। इससे वहां मेहमानों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

थाना लसूड़िया पुलिस के मुताबिक, विवाद गत रात 8.30 बजे निरंजनपुर स्थित गुजराती समाज धर्मशाला में हुआ। पुलिस ने एक पक्ष से फरियादी अरुण पिता सजन परमार (20) निवासी निरंजनपुर नई बस्ती की रिपोर्ट पर आरोपी अरुण धारिया, सचिन धारिया और सन्नी डोडिया के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पूड़ी नहीं मिलने पर कर दी पिटाई

फरियादी ने पुलिस को बताया कि मैं रिसेप्शन में आए मेहमानों को खाना परोस रहा था। पंगत में बैठे आरोपियों ने मुझसे पुड़ी मांगी तो मैंने बोला कि पूड़ी खत्म हो गई है, अभी लाकर देता हूं। इसी बात को लेकर आरोपी मुझसे बोले कि हमको बेवकूफ समझ रहा है, जो हमें पूड़ी नहीं दे रहा है। ये कहते हुए हमला कर दिया। मेरे साथ लात-घूंसों से मारपीट की। दूसरे पक्ष से फरियादी ओमप्रकाश पिता कुंवरजीत धारिया (60) निवासी मेन रोड सरकारी स्कूल के पास, निरंजपुर की रिपोर्ट पर आरोपी बंशीलाल और अरुण परमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया।

गाली देने से मना किया तो मारपीट की

फरियादी ने पुलिस को बताया कि मेरा भतीजा कपिल धारिया अपने भाई अरुण धारिया, सचिन धारिया और सन्नी डोडिया के साथ पंगत में बैठा खाना खा रहा था। पंगत में बंशीलाल का लड़का अरुण खाना परोस रहा था। वह बार-बार सिर्फ अपने परिचित लोगों को ही पूडी दे रहा था। मेरे भतीजे ने बोला कि हमें भी पूडी लाकर दे दे, हम भी यहां बैठे हैं। इसी बात को लेकर आरोपी गाली देने लगा। मैंने व भतीजे ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। मेरी लड़की हेमा बीच-बचाव करने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 04:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / रिसेप्शन में ‘पूड़ी’ नहीं परोसी तो बिफरे मेहमान, फिर जमकर चले लात-घूंसे

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

1825 दैनिक वेतनभोगी होंगे नियमित! नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

Supreme Court
इंदौर

राजपथ पर इंदौर की बहू पलक करेंगी ‘200 वादकों’ का नेतृत्व, गूंजेगी शहनाई

Republic Day
इंदौर

Good News: अब वाहन स्क्रैप या बेचने के बाद भी नंबर नहीं बदलेगा नंबर

Vehicle Scrapping
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी से 28वीं मौत, रिटायर्ड शिक्षक ने तोड़ा दम

indore news
इंदौर

दुबई, प्यार का झांसा और फिर न्यूड फोटो का खेल : किस तरह युवती ने किस्तों में दे दिए 30 लाख रुपए

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.