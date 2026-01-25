रिसेप्शन में ‘पूड़ी’ नहीं परोसी तो बिफरे मेहमान, फिर जमकर चले लात-घूंसे

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां लसूड़िया क्षेत्र में एक धर्मशाला में आयोजित रिसेप्शन के दौरान पूड़ी नहीं परोसने की बात को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चल गए। इससे वहां मेहमानों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
थाना लसूड़िया पुलिस के मुताबिक, विवाद गत रात 8.30 बजे निरंजनपुर स्थित गुजराती समाज धर्मशाला में हुआ। पुलिस ने एक पक्ष से फरियादी अरुण पिता सजन परमार (20) निवासी निरंजनपुर नई बस्ती की रिपोर्ट पर आरोपी अरुण धारिया, सचिन धारिया और सन्नी डोडिया के खिलाफ केस दर्ज किया है।
फरियादी ने पुलिस को बताया कि मैं रिसेप्शन में आए मेहमानों को खाना परोस रहा था। पंगत में बैठे आरोपियों ने मुझसे पुड़ी मांगी तो मैंने बोला कि पूड़ी खत्म हो गई है, अभी लाकर देता हूं। इसी बात को लेकर आरोपी मुझसे बोले कि हमको बेवकूफ समझ रहा है, जो हमें पूड़ी नहीं दे रहा है। ये कहते हुए हमला कर दिया। मेरे साथ लात-घूंसों से मारपीट की। दूसरे पक्ष से फरियादी ओमप्रकाश पिता कुंवरजीत धारिया (60) निवासी मेन रोड सरकारी स्कूल के पास, निरंजपुर की रिपोर्ट पर आरोपी बंशीलाल और अरुण परमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया।
फरियादी ने पुलिस को बताया कि मेरा भतीजा कपिल धारिया अपने भाई अरुण धारिया, सचिन धारिया और सन्नी डोडिया के साथ पंगत में बैठा खाना खा रहा था। पंगत में बंशीलाल का लड़का अरुण खाना परोस रहा था। वह बार-बार सिर्फ अपने परिचित लोगों को ही पूडी दे रहा था। मेरे भतीजे ने बोला कि हमें भी पूडी लाकर दे दे, हम भी यहां बैठे हैं। इसी बात को लेकर आरोपी गाली देने लगा। मैंने व भतीजे ने गाली देने से मना किया तो आरोपियों ने लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी। मेरी लड़की हेमा बीच-बचाव करने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की।
