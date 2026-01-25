रिसेप्शन में ‘पूड़ी’ नहीं परोसी तो बिफरे मेहमान, फिर जमकर चले लात-घूंसे

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां लसूड़िया क्षेत्र में एक धर्मशाला में आयोजित रिसेप्शन के दौरान पूड़ी नहीं परोसने की बात को लेकर हुए विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर लात-घूंसे चल गए। इससे वहां मेहमानों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज किया है।



थाना लसूड़िया पुलिस के मुताबिक, विवाद गत रात 8.30 बजे निरंजनपुर स्थित गुजराती समाज धर्मशाला में हुआ। पुलिस ने एक पक्ष से फरियादी अरुण पिता सजन परमार (20) निवासी निरंजनपुर नई बस्ती की रिपोर्ट पर आरोपी अरुण धारिया, सचिन धारिया और सन्नी डोडिया के खिलाफ केस दर्ज किया है।