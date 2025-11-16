इंदौर पुलिस ने ‘एक्टर एजाज खान’ का मोबाइल किया जब्त, घंटों चली पूछताछ

MP News: गैंगस्टर सलमान लाला की डूबने से मौत के मामले में स्टोरी अपलोड वाला एक्टर एजाज खान मध्यप्रदेश की इंदौर क्राइम ब्रांच में शनिवार शाम पेश हुआ। उसने पुलिस से माफी मांगी। इस दौरान एजाज खान के बयान दर्ज करने के साथ मोबाइल भी जब्त किया गया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने पूछताछ के दौरान फटकार लगाई है।
एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उससे संबंधित पोस्ट डालने पर अभिनेता एजाज खान निवासी मुंबई के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया था। आरोपी एजाज को नोटिस भेजने पेश होने के आदेश दिए गए थे। मामले में कार्रवाई के बाद ही एजाज खान का वीडियो दोबारा आया, जिसमें एजाज ने बताया कि वीडियो गलत था, जो गलत जानकारी से बना था।
एक्टर एजाज खान अपने वकील के साथ इंदौर पहुंचा था। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एजाज ने माफी मांगी है। उसे साफ हिदायत दी गई कि सोशल मीडिया पर गलत लाइक, कमेंट और वायरल करने पर तत्काल एफआइआर की जाती है।
