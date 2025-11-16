Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इंदौर पुलिस ने ‘एक्टर एजाज खान’ का मोबाइल किया जब्त, घंटों चली पूछताछ

MP News: गैंगस्टर सलमान लाला की डूबने से मौत के मामले में स्टोरी अपलोड वाला एक्टर एजाज खान इंदौर क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश हुआ।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Nov 16, 2025

MP News: गैंगस्टर सलमान लाला की डूबने से मौत के मामले में स्टोरी अपलोड वाला एक्टर एजाज खान मध्यप्रदेश की इंदौर क्राइम ब्रांच में शनिवार शाम पेश हुआ। उसने पुलिस से माफी मांगी। इस दौरान एजाज खान के बयान दर्ज करने के साथ मोबाइल भी जब्त किया गया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने पूछताछ के दौरान फटकार लगाई है।

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि सलमान लाला की मौत के बाद सोशल मीडिया पर उससे संबंधित पोस्ट डालने पर अभिनेता एजाज खान निवासी मुंबई के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने केस दर्ज किया था। आरोपी एजाज को नोटिस भेजने पेश होने के आदेश दिए गए थे। मामले में कार्रवाई के बाद ही एजाज खान का वीडियो दोबारा आया, जिसमें एजाज ने बताया कि वीडियो गलत था, जो गलत जानकारी से बना था।

एक्टर एजाज ने मांगी माफी

एक्टर एजाज खान अपने वकील के साथ इंदौर पहुंचा था। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि एजाज ने माफी मांगी है। उसे साफ हिदायत दी गई कि सोशल मीडिया पर गलत लाइक, कमेंट और वायरल करने पर तत्काल एफआइआर की जाती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 08:50 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर पुलिस ने ‘एक्टर एजाज खान’ का मोबाइल किया जब्त, घंटों चली पूछताछ

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अचानक थाने जा पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव, आरक्षक की खुल गई पोल

सीएम डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में थाने का औचक निरीक्षण किया
इंदौर

अचानक मंदिर पहुंचे सीएम मोहन यादव, बिहार में NDA की जीत पर कह दी बड़ी बात…

CM Mohan Yadav
इंदौर

एमपी के तीन वैज्ञानिक दुनिया के शीर्ष 2 फीसदी में शामिल, अमरीका ने जारी की सूची

MP News world top scientist list
इंदौर

MP में 64 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार, कॉन्क्लेव में आया 16000 करोड़ का निवेश

Tech Conclave CM Mohan Yadav
इंदौर

कौन है ‘अल-फलाह यूनिवर्सिटी’ का मालिक? यहीं से निकले दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टर, जानें एमपी कनेक्शन

jawad Ahmad Siddiqui
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.