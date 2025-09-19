पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: इन दो थानों में होंगे 2-2 टीआई, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस विभाग ने बड़े फेरबदल किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के द्वारा लसूडिया और विजयनगर थाने में नए थाना प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही दो महिला टीआई को भी पदस्थ किया गया है। वहीं, हीरानगर, छत्रीपुरा, आजाद नगर द्वारकापुरी और सराफा थाना समेत दूसरे थानों के टीआई भी बदले गए हैं।