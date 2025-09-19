पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल: इन दो थानों में होंगे 2-2 टीआई, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस विभाग ने बड़े फेरबदल किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के द्वारा लसूडिया और विजयनगर थाने में नए थाना प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही दो महिला टीआई को भी पदस्थ किया गया है। वहीं, हीरानगर, छत्रीपुरा, आजाद नगर द्वारकापुरी और सराफा थाना समेत दूसरे थानों के टीआई भी बदले गए हैं।
विजयनगर थाने में टीआई चंद्रकांत पटेल की पोस्टिंग की गई है। साथ ही उनकी मदद के लिए कार्यवाहक मीना बौरासी को भी नियुक्त किया गया है। वहीं लसूडिया थाने में महिला टीआई का प्रभार नीतू सिंह को सौंपा गया है।
द्वारकापुरा थाना प्रभारी की जिम्मेदारी मनीष मिश्रा को सौंपी गई है। यहां से टीआई सुशील पटेल को हीरानगर थाना भेजा गया है। डीआरपी लाइन से लोकेश भदौरिया को आजाद नगर थाना प्रभारी का जिम्मा सौंपा गया है। यहां पर पदस्थ टीआई तिलक करोले को डीआरपी लाइन भेजा गया है।
सराफा थाने का प्रभार राजकुमार लिटोरिया सौंपा गया है। यहां पर पदस्थ सुरेंद्र रघुवंशी को पलासिया थाने भेजा गया है। छत्रीपुरा थाने में संजीव श्रीवास्तव को भेजा गया है। यहां के टीआई केपी यादव को संयोगितागंज भेजा गया है।
क्राइम ब्रांच की जिम्मेदारी हीरानगर थाने के पूर्व टीआई पीएल शर्मा को सौंपी गई है। वहीं, विष्णु वासकले की पोस्टिंग भी क्राइम ब्रांच में की गई है। नारायण डामोर को सुरक्षा शाखा में भेजा गया है।