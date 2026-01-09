बड़ा हादसा: कांग्रेस के दिग्गज नेता की बेटी समेत तीन की मौत

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। जिसमें कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन की बेटी प्रेरणा समेत तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक की तलाश शुरु कर दी है।



जानकारी के अनुसार, हादसा रालामंडल इलाके में शुक्रवार की सुबह 5 बजे करीब हुआ। हादसे में पूर्व गृह मंत्री प्रेरणा, प्रखर कासलीवाल, मनसिन्धु की मौके पर ही मौत हो गई। घायल अनुष्का का इलाज जारी है। एमवाय अस्पताल में शव रखे गए हैं। पूर्व गृह मंत्री भी अस्पताल में मौजूद हैं।