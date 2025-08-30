Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

एमपी के मंत्री ने कहा- सफेद बाल वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ‘हमारे फूफा’

MP News: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फूफा बता दिया।

इंदौर

Himanshu Singh

Aug 30, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अजीबोगरीब बयान देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फूफा बता दिया। वह शुक्रवार को एक प्राइवेट स्कूल के युवा संसद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि युवा सोच लें कि अमेरिका को सबक सिखाना है तो अपनी पसंद बदल दें, सोच बदल दें।

स्वेदशी खाओ और स्वदेशी अपनाओ

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस देश में युवाओं की जितनी आबादी है। वह पूरे अमेरिका के बराबर है। यदि युवा सोच लें कि अमेरिका को सबक सिखाना है तो अपनी पसंद बदल दें, सोच बदल दें। क्यों पिज्जा हट का पिज्जा खाना, सबवे पर सैंडविच लेना और स्टार बक्स में खाना। चाय, पोहा खाइए, यहीं स्थानीय लोग ही पिज्जा, सैंडविच बनाते हैं, वह लीजिए। हमने तय कर लिया तो अमेरिका की नाक में दम हो जाएगा और देश के युवा फूफा ट्रंप को झुका सकते हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि स्वदेशी खाओ और स्वदेशी अपनाओ। हम सभी स्वावलंबी बनकर, आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं। यह ताकत हमारे देश के युवाओं के पास है, वह किसी के पास नहीं है। अब हमने तय कर लिया कि अमेरिका को सबक सिखाना है तो सफेद बाल वाले फूफा ट्रंप को झुका सकते हैं और भारत की महा विजय हो सकती है।

कांग्रेस बोली- अमेरिकी कंपनियों के आउटलेट का लाइसेंस निरस्त करें

शनिवार को कांग्रेस ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मांग की है कि अमेरिकी कंपनियों के इंदौर में 60 से ज्यादा आउटलेट (केएफसी, मैकडोनाल्ड, पिज्जा हट, बर्गर किंग, डोमिनोज और स्टार बक्स) हैं। इसके लाइसेंस निरस्त कर स्थानीय स्तर पर कड़े कदम उठाने की पहल करें।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 05:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी के मंत्री ने कहा- सफेद बाल वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ‘हमारे फूफा’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.