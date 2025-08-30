एमपी के मंत्री ने कहा- सफेद बाल वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ‘हमारे फूफा’

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस देश में युवाओं की जितनी आबादी है। वह पूरे अमेरिका के बराबर है। यदि युवा सोच लें कि अमेरिका को सबक सिखाना है तो अपनी पसंद बदल दें, सोच बदल दें। क्यों पिज्जा हट का पिज्जा खाना, सबवे पर सैंडविच लेना और स्टार बक्स में खाना। चाय, पोहा खाइए, यहीं स्थानीय लोग ही पिज्जा, सैंडविच बनाते हैं, वह लीजिए। हमने तय कर लिया तो अमेरिका की नाक में दम हो जाएगा और देश के युवा फूफा ट्रंप को झुका सकते हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि स्वदेशी खाओ और स्वदेशी अपनाओ। हम सभी स्वावलंबी बनकर, आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं। यह ताकत हमारे देश के युवाओं के पास है, वह किसी के पास नहीं है। अब हमने तय कर लिया कि अमेरिका को सबक सिखाना है तो सफेद बाल वाले फूफा ट्रंप को झुका सकते हैं और भारत की महा विजय हो सकती है।