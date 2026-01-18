18 जनवरी 2026,

इंदौर

एमपी में नर्स ने जिस नवजात का अंगूठा काटा था…उसकी मौत हुई, परिजनों ने किया अंतिम संस्कार

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में अस्पताल से डेढ़ महीने के मासूम का अंगूठा काटने का मामला सामने आया था।

Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Jan 18, 2026

indore news

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में चाचा नेहरू अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ में बीते दिनों कारण डेढ़ माह के नवजात का अंगूठा कटने का मामला सामने आया था। उसकी शनिवार को मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उसे दोबारा निमोनिया हो गया था।

जानकारी के अनुसार, इंट्राकैथ निकालते समय लापरवाही हुई थी। इसके बाद उसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल भेजा गया, जहां सर्जरी कर अंगूठे को जोड़ा गया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत नर्स को सस्पेंड कर दिया है और अन्य जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की गई है।

एमजीएम के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने नर्सिंग ऑफिसर आरती श्रोत्रिय को निलंबित कर दिया था। तीन सहायक नर्सिंग स्टाफ का एक एक माह का वेतन रोक दिया था। बच्चे के परिजन का कहना था कि निमोनिया होने से उसे न्यू चेस्ट वार्ड में भर्ती किया था। इंट्राकैथ बदलते समय टैप काटने के लिए नर्सिंग ऑफिसर श्रोत्रिय ने लापरवाही से कैंची चला दी थी।

डीन के निर्देश पर मामले की जांच करने एमवायएच के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। समिति में न्यू चेस्ट वार्ड इंचार्ज डॉ. निर्भय मेहता, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डॉ. रोहित बडेरिया और नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट दयावती दयाल हैं। मामले में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शिशु का सर्वोत्तम उपचार करने के लिए कहा गया था।

Published on:

18 Jan 2026 01:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में नर्स ने जिस नवजात का अंगूठा काटा था…उसकी मौत हुई, परिजनों ने किया अंतिम संस्कार

