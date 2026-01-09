‘अजय’ बनकर मिला ‘सलमान’, होटल में ले जाकर किया ‘गंदा काम’, बना लिए Video

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से लव जिहाद और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने इंस्टाग्राम पर अजय यादव बताकर महिला से दोस्ती की और शादी का झांसा देकर तीन साल उसका शारीरिक शोषण किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के अनुसार 5-6 साल पहले उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर अजय यादव नाम के युवक से हुई। पीड़िता निजी संस्थान में नौकरी करती है और पति से अलग रह रही है। आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके बच्चों को अपनाएगा और शादी करेगा। आरोपी ने कई बार शारीरिक शोषण किया और आर्थिक लाभ भी लिया।
धोखे का खुलासा तब हुआ जब आरोपी पीड़िता को हरियाणा के सोनीपत ले गया। वहां आरोपी के भाई के जरिए महिला को पता चला कि जिसे वह अजय समझ रही है, वह सलमान खान है और तीन बच्चों का पिता है। आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जब महिला ने बात करना बंद किया तो आरोपी फर्जी आइडी बनाकर फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा।
पीड़िता को उसने 1 सितंबर 2025 को स्कीम-140 स्थित एक होटल में बुलाया और दुष्कर्म किया। पीड़िता ने हिंदू संगठन के पदाधिकारियों आपबीती सुनाई, जिसके बाद मामला थाने पहुंचा। टीआइ मनीष लोधा के मुताबिक, आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।
