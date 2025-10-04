चलती स्कूल बस में लगी आग, बाल-बाल बची बच्चों की जान…

सांवेर क्षेत्र के धरमपुरी स्थित सर्व विकास पब्लिक स्कूल की मिनी बस (एमपी 09 एफए 3292) शनिवार सुबह पंचडेरिया गांव से 13 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी। करीब 11 से 12 बजे के बीच रिंगनोदिया गांव के पास बस से धुआं उठने लगा। नन्हे बच्चे घबराकर चीखने लगे। मौके की नजाकत समझते हुए ड्राइवर ने बस रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। बस मेन रोड पर रुकने से बड़ी संख्या में ग्रामीण और राहगीर वहां पहुंच गए। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन देखते-देखते पूरी बस जलकर राख हो गई। हालांकि बच्चों की जान बच गई, लेकिन उनके स्कूल बैग और सामान बस के साथ ही जल गए।