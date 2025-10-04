एमपी में डिप्टी रेंजर ने विभागीय ग्रुप में लिखा- ‘मैं दुष्टों के हाथों नहीं मरना चाहता’ और…

deputy ranger tries to attemp suicide jumping in well
mp news: मध्यप्रदेश के उमरिया से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है यहां एक डिप्टी रेंजर ने कुएं में कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। लोगों ने डिप्टी रेंजर को कुएं से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया गया है कि डिप्टी रेंजर ने खुदकुशी करने से पहले अपने विभागीय ग्रुप में एक मैसेज भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने 'दुष्टों के हाथों न मरने की बात लिखी थी'। डिप्टी रेंजर ने एक एसडीओ और रेंजर पर उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं।
घटना जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ताला रेंज के बठान सर्कल के हरदिहा बीट की है। यहां पदस्थ डिप्टी रेंजर लल्लू लाल दीक्षित ने खुदकुशी करने के इरादे से कुएं में छलांग लगा दी। डिप्टी रेंजर के कुएं में कूदते ही हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने डिप्टी रेंजर को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया जहां अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि अभी हमारी प्राथमिकता डिप्टी रेंजर की जान बचाना है और अभी इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहता।
बताया गया है कि डिप्टी रेंजर लल्लू लाल दीक्षित एसडीओ दिलीप मराठा और रेंजर राहुल किरार की प्रताड़ना से तंग थे। उन्होंने कुएं में छलांग लगाने से पहले विभाग के ग्रुप पर एक मैसेज भी छोड़ा है जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं दुष्टों के हाथों नहीं मरना चाहता हूं। उन्होंने एसडीओ वन दिलीप मराठा और ताला रेंजर राहुल किरार के ऊपर हत्या का षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। बता दें कि एसडीओ वन दिलीप मराठा पहले भी विवादों में रह चुके हैं। वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि डिप्टी रेंजर के बयान होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
