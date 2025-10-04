एमपी में डिप्टी रेंजर ने विभागीय ग्रुप में लिखा- ‘मैं दुष्टों के हाथों नहीं मरना चाहता’ और…

घटना जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की ताला रेंज के बठान सर्कल के हरदिहा बीट की है। यहां पदस्थ डिप्टी रेंजर लल्लू लाल दीक्षित ने खुदकुशी करने के इरादे से कुएं में छलांग लगा दी। डिप्टी रेंजर के कुएं में कूदते ही हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने डिप्टी रेंजर को कुएं से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया जहां अभी भी उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज चल रहा है। इस मामले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि अभी हमारी प्राथमिकता डिप्टी रेंजर की जान बचाना है और अभी इस मामले पर कुछ नहीं कहना चाहता।