Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

एमपी में 40000 की रिश्वत लेते सहायक राजस्व अधिकारी और प्रभारी बिल कलेक्टर पकड़ाए

mp news: सील किए गए गोदाम को दोबारा खोलने के एवज में सहायक राजस्व अधिकारी और प्रभारी बिल कलेक्टर ने मांगी थी 40 हजार रूपये रिश्वत...।

less than 1 minute read

इंदौर

image

Shailendra Sharma

Oct 03, 2025

indore news

mp news EOW Caught Assistant Revenue Officer and In-charge Bill Collector taking bribe 40000 Rs

mp news: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं EOW और लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के इंदौर जिले का है जहां सहायक राजस्व अधिकारी को 40 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। इस मामले में प्रभारी बिल कलेक्टर को भी आरोपी बनाया गया है।

सील गोदाम को दोबारा खोलने के बदले मांगी रिश्वत

शिकायतकर्ता संतोष सिलावट निवासी गीता नगर इंदौर ने 01 अक्टूबर को ईओडब्लयू कार्यालय इंदौर में शिकायत की थी कि उसके गोदाम को निगम के राजस्व अधिकारी द्वारा नोटिस चस्पा कर सील कर दिया गया है और अब सील गोदाम को खोलने हेतु पुनीत अग्रवाल सहायक राजस्व अधिकारी नगर पालिका निगम झोन-19 एवं रोहित साबले, प्रभारी बिल कलेक्टर, राजस्व विभाग, नगर पालिका निगम, झोन क्रमांक 19 उससे 40 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं।

EOW ने रिश्वत लेते पकड़ा

फरियादी संतोष पटेल की शिकायत की जांच के बाद EOW ने रिश्वतखोर अधिकारियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। 3 अक्टूबर को फरियादी संतोष सिलावट को रिश्वत के 40 हजार रूपये देने के लिए सहायक राजस्व निरीक्षक पुनीत अग्रवाल के पास भेजा गया। सहायक राजस्व अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने नगर पालिका निगम जोन-19 के दफ्तर में रिश्वत देने के लिए फरियादी को बुलाया और जैसे ही वहां उसने व प्रभारी बिल कलेक्टर रोहित साबले ने रिश्वत की रकम की तो EOW की टीम ने दोनों को रंगेहाथों पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें

एमपी में 5 लाख रिश्वत मांगने वाले अधिकारी की ‘उतरी पेंट’, पहली किश्त लेते ही लोकायुक्त ने पकड़ा
अलीराजपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 05:34 pm

Published on:

03 Oct 2025 04:52 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी में 40000 की रिश्वत लेते सहायक राजस्व अधिकारी और प्रभारी बिल कलेक्टर पकड़ाए

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हे भगवान…रावण की जगह प्रभु श्रीराम के पुतले का दहन, इंदौर में विरोध तेज

इंदौर

IVF तकनीक से मां बनने की इच्छुक महिलाओं के लिए बड़ी खबर, हो सकता है बड़ा बदलाव

indore high court
इंदौर

एमपी में शुरू हुआ 30 मीटर चौड़ा ब्रिज, 100 साल पुराने ब्रिज को तोड़कर हुआ निर्माण

MP News
इंदौर

इंदौर से उदयपुर-नासिक समेत इन शहरों के लिए फ्लाइट शुरू, देखें पूरा विंटर शेड्यूल

flight from Indore Airport
इंदौर

एमपी में पुलिस पर हमला, शराब पीने से रोकने पर युवकों ने की मारपीट

indore
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.