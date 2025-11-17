एमपी के ‘दो जिलों’ में बदला स्कूलों का समय, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। इसी को देखते हुए दो जिला कलेक्टरों ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। प्रदेश के 11 जिलों में 10 डिग्री से कम तापमान है। जिसके कारण बच्चे ठिठुरन में स्कूल जा रहे हैं। ऐसे ही रविवार को छिंदवाड़ा और उमरिया में जिला प्रशासन ने स्कूलों का टाइम बदलने का आदेश जारी कर दिया है।