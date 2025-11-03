एमपी में 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए तोड़े गए कई मकान, ये 23 सड़कें भी होंगी चौड़ी

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सड़क चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। जिसमें नगर निगम की टीम ने 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए कई मकानों पर बुलडोजर चलाया। इन मकानों को नगर निगम ने पहले ही नोटिस दिया था। मगर, नोटिस मकान मालिकों के द्वारा नोटिस का पालन नहीं किया गया। जिसके बाद कार्रवाई की गई।



दरअसल, सोमवार को नगर निगम की टीम दो पोकलेन मशीन के साथ मौके पर पहुंचे। यहां पर पहले भी सड़क चौड़ी करने के लिए बुलडोजर चल चुका है। हालांकि, पहले तो कुछ लोगों ने मकान तोड़ दिए थे। चौड़ीकरण के बीच में नगर निगम का कचरा ट्रांसफर स्टेशन भी सड़क में आ रहा है। जिसके लिए बाउंड्रीवॉल भी गिराई जाएगी।