Breaking- इंदौर में बड़ा हादसा: ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 3 की मौत, 20 से ज्यादा घायल

MP News: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के सांवेर से बड़ी घटना सामने आई है। जहां ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से 25 से 27 मजदूर घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए सांवेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था।
दरअसल, ग्राम रतनखेड़ी से कुछ मजदूर खेतों में काम करके वापस अपने घर ट्रैक्टर ट्राली से बीबी खेड़ी व हरिया खेड़ी जा रहे थे। तभी बीबी खेड़ी व रतन खेड़ी के बीच में ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। जिसमें लगभग 25 से 27 मजदूर घायल हो गए। साथ ही दो महिलाओं की मौत हो गई। सभी घायलों को इलाज के लिए इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घटना शाम घटना 6 बजकर 25 मिनट के आसपास की बताई जा रही है।
इस हादसे में 50 वर्षीय कमला बाई और 40 वर्षीय जानी बाई की मौके पर ही मौत हो गई है। एक नाबालिग ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं, दो की हालत गंभीर बनी हुई है।
सांवेर विधायक और जल संसाधान मंत्री तुलसीराम सिलावट मामले की जानकारी लगते ही भोपाल से इंदौर के लिए रवाना हो गए हैं। वह इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में सभी घायलों से मुलाकात करेंगे।
