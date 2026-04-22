शादी में ‘बिन बुलाए मेहमानों’ ने मचाया हंगामा, घरातियों-बारातियों से की मारपीट

थाना तेजाजी नगर पुलिस के मुताबिक घटना कल रात 12.15 बजे ग्राम माचला में हुई। यहां शादी की खुशियां चीख-पुकार और मातम में बदल गईं। पुलिस ने फरियादी जगराम पिता रतन बंजारा (50) मूल निवासी गोगावां जिला खरगोन की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। फरियादी जगराम ने पुलिस को बताया कि वे ग्राम माचला में मनीषा की शादी में आए थे। मनीषा के फेरो की तैयारी चल रही थी। तभी आरोपी आपस में लड़ते-झगड़ते हुए सीधे मंडप में घुस आए। जब घरातियों ने उन्हें मंडप से दूर जाने को कहा तो आरोपियों ने गालियां देना शुरू कर दी। उन्होंने लात-घूंसों और डंडे से हमला कर दिया। इससे शादी के मंडप में हड़कंप मच गया। बदमाशों ने मंडप में रखी कुर्सियां-टेबल उठाकर फेंकी और तोड़ दीं।