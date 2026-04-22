साफ-सफाई के बाद अब इस काम में भी ‘नंबर-1’ बना इंदौर, बेंगलुरु- मुंबई को छोड़ा पीछे

पात्रता रखने वाले पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकृत कर 35294 लोगों का लोन स्वीकृत हुआ और राशि बैंक खाते में आई। निगम ने योजना में लोन बांटने का 100 प्रतिशत टारगेट पूरा किया और इंदौर लोन बांटने में देश में पहली बार नंबर वन हो गया। इसकी पुष्टि शहरी गरीब उपशमन विभाग के अपर आयुक्त नरेंद्र नाथ पांडे ने की है। गौरतलब है कि योजना के तहत शहरी पथ विक्रेता और रेहड़ी-पटरी वाले छोटे व्यवसायियों को चिना गारंटी का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है। इसके चलते 15 हजार रुपए, 25 हजार रुपए और 50 हजार रुपए तक लोन की राशि पथ विक्रेताओं को मिल रही है। ऐसे हितग्राही जिन्होंने ऋण राशि पूर्ण अदा कर दी है, उन्हें अधिकतम 30 हजार रुपए तक की क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है।