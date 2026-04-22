साफ-सफाई के बाद अब इस काम में भी ‘नंबर-1’ बना इंदौर, बेंगलुरु- मुंबई को छोड़ा पीछे

Indore Becomes Number 1 (फोटो-Patrika.com)
mp news: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर देश में एक बार फिर नंबर वन बन गया है। इंदौर ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया- बेंगलुरु को भी पीछे छोड़ दिया है। इंदौर लगातार 3 बार से स्वच्छता में अव्वल आ रहा है। अब पथ विक्रेताओं और रेहड़ी-पटरी वाले छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी में लोन देकर पूरे देश में पहली बार नंबर वन हो गया है। इंदौर नगर निगम ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लोन बांटने का 100 प्रतिशत टारगेट पूरा किया है। दूसरे स्थान पर बेंगलूरु और मुंबई तीसरे स्थान पर है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का दूसरा चरण 17 सितंबर-2025 को पीएम नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। शहरी पथ विक्रेताओं को आजीविका सुहढ़ करने के लिए इंदौर नगर निगम ने 1 अक्टूबर 2025 से बैंक से लोन दिलाना शुरू किया। साथ ही 33028 पथ विक्रेताओं को 31 मार्च-2026 तक लोन दिलाने का टारगेट इंदौर नगर निगम को दिया गया। पथ विक्रेताओं का सर्वे कर 51 हजार से अधिक आवेदन फॉर्म भरवाकर विभिन्न बैंक में भेजे गए।
पात्रता रखने वाले पथ विक्रेताओं के आवेदन स्वीकृत कर 35294 लोगों का लोन स्वीकृत हुआ और राशि बैंक खाते में आई। निगम ने योजना में लोन बांटने का 100 प्रतिशत टारगेट पूरा किया और इंदौर लोन बांटने में देश में पहली बार नंबर वन हो गया। इसकी पुष्टि शहरी गरीब उपशमन विभाग के अपर आयुक्त नरेंद्र नाथ पांडे ने की है। गौरतलब है कि योजना के तहत शहरी पथ विक्रेता और रेहड़ी-पटरी वाले छोटे व्यवसायियों को चिना गारंटी का ऋण बैंक के माध्यम से प्रदाय किया जा रहा है। इसके चलते 15 हजार रुपए, 25 हजार रुपए और 50 हजार रुपए तक लोन की राशि पथ विक्रेताओं को मिल रही है। ऐसे हितग्राही जिन्होंने ऋण राशि पूर्ण अदा कर दी है, उन्हें अधिकतम 30 हजार रुपए तक की क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जा रही है।
अपर आयुक्त पाडे का कहना है कि महापौर व निगमायुक्त के निर्देशन में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के दूसरे चरण में मिले टारगेट को 100 प्रतिशत पूरा किया गया। इसलिए पथ विक्रेताओं को लोन बांटने में इंदौर देश में पहली बार नंबर वन आया है। दूसरे स्थान पर बैगलूरु और तीसरे स्थान पर मुंबई रहा है। चौथे स्थान पर अहमदाबाद और पांचवें स्थान पर दिल्ली रहा है। योजना अभी भी जारी है, जिसका लाभ पात्र पथ विक्रेताओं को दिलाया जाएगा।
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