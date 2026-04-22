मध्यप्रदेश में ‘5000 फ्लैट’ बनाने की डीपीआर मंजूर, हितग्राहियों का चयन शुरू

निगम ने जिन 13 साइटों पर फ्लैट का निर्माण किया है उनमें अरावली परिसर भूरी टेकरी, नर्मदा परिसर गोम्मटगिरि, शिवालिका परिसर देवगुराडिय़ा, कावेरी परिसर पालदा, नीलगिरि परिसर सनावदिया, पलाश परिसर वन (सिलिकॉन सिटी), पलाश परिसर टू व थ्री (ओमेक्स सिटी), गुलमर्ग परिसर कनाडिय़ा, ताप्ती परिसर सिंदौड़ा, लाइट हाउस कनाडिय़ां, शिप्रा परिसर सुपर कॉरिडोर शामिल है। यहां बने फ्लैट को बाजार से कम कीमत पर बेचा गया है ताकि गरीब और मध्यवर्गीय लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो जाए।