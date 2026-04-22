JEE Mains ने बदला खेल, अब ‘स्मार्ट अटेम्प्ट’ से ही खुलेगा IIT का रास्ता

JEE Mains: जेईई मेंस का रिजल्ट आते ही एक बात साफ हो गई है कि अब यह परीक्षा सिर्फ ज्यादा पढऩे वालों की नहीं, बल्कि सही समय पर सही फैसले लेने वालों की बनती जा रही है। इस बार के कठिन पेपर ने हजारों छात्रों को चौंकाया, लेकिन जो छात्र घबराए नहीं और कम लेकिन सटीक सवाल हल किए, वही आगे निकल पाए। इस बार जनरल कैटेगरी मे 93.41 परसेंटाइल से ऊपर स्कोर करने वाले छात्र जेईई एडवांस के लिए पात्र हुए हैं।