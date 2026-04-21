MP News: मेट्रो स्टेशन के 50 मीटर दायरे में निर्माण पर सख्ती, NOC होगी अनिवार्य

MP News: शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट के विस्तार के साथ ही अब उसके आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियों पर सख्ती बढऩे जा रही है। प्रस्ताव है कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों के 50 मीटर दायरे में किसी भी तरह का निर्माण या तोडफ़ोड़ करने से पहले मेट्रो प्रबंधन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था भोपाल में लागू हो चुकी है और अब इंदौर में भी जल्द लागू करने की तैयारी है। मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल अंडरग्राउंड स्टेशनों पर डक्ट निर्माण का काम चल रहा है। जैसे ही टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) का काम तेज होगा उसी के साथ यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।