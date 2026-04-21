MP Weather: अगले 2 दिन बचकर, 9 जिलों में ‘थंडर स्ट्रोम’ की चेतावनी, अलर्ट जारी

भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल के वैज्ञानिकों के अनुसार, लगातार तीन से चार दिन तक तेज गर्मी हो तो लोकल सिस्टम बनते हैं। यह स्थानीय मौसम की प्रणाली होती है। मौसम विभाग ने 24 अप्रैल के लिए एक अलर्ट जारी किया है, जिसमें बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, पांढुर्ना और छिंदवाड़ा जैसे पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश के साथ गरज और बिजली चमकने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है.