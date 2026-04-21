एमपी कांग्रेस का बड़ा एक्शन, फौजिया-रूबीना केस में इंदौरी नेता तलब

MP Congress big Action on Vande matarm controversy case: नगर निगम के बजट पर बहस के दौरान वंदे मातरम् गाने से इनकार करने और भद्दी टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम और रूबीना इकबाल खान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन पर धर्म और समुदाय के बीच वैमनस्य पैदा करने की धारा में केस दर्ज किया गया है।