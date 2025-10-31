इंदौर में दोस्त के घर से लौटते वक्त बस के नीचे आया, सिर के ऊपर से गुजरा पहिया

MP News: मध्यप्रदेश के इंदौर में एक बड़ा हादसा हो गया। जहां अपने दोस्त के घर से लौट रहे दो युवकों को बस ने टक्कर मार दी। जिसमें एक दोस्त के सिर के ऊपर से बस का पहिया गुजर गया। जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं, घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है।
दरअसल, यह घटना राजकुमार ब्रिज के पास हुई। यहां पर बाइक से प्रेम कुमार और देवीलाल जा रहे थे। उसी दौरान तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए। जिससे देवीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि प्रेम कुमार के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस शव को मॉर्चुरी में रखवाया है। इधर, आसपास मौजूद लोगों ने बस ड्राइवर को पकड़ लिया और जमकर पीटा।
जानकारी के अनुसार, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। प्रेमकुमार कंपनी में ट्रक ड्राइवर और देवीलाल कंपनी में सुपरवाइजर था।
