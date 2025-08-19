Patrika LogoSwitch to English

एमपी के ‘रॉनी भैया’ ने न्यूयॉर्क की धरती पर कर दिया कमाल, कई मिनटों तक गूंजती रहीं तालियां

Zakir Khan: मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले मशहूर कॉमेडियन जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी शो करके इतिहास रच दिया है।

इंदौर

Himanshu Singh

Aug 19, 2025

zakir khan
फोटो- hasanminhaj instagram

Zakir Khan: भारत के मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन में शुमार जाकिर खान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि असली कलाकार भी भाषा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि जज्बातों की होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले जाकिर खान न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी स्टैंड-अप कॉमेडियन करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बीते 17 अगस्त को उन्होंने अपनी कॉमेडी का ऐसा जादू चलाया कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।

'सख्त लौंडा' और 'रॉनी भैया' के नाम से मशहूर जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी स्टैंड-अप स्पेशल शो किया। जिसमें तकरीबन 6 हजार से अधिक लोग मौजूद थे। जाकिर ने हिंदी में कॉमेडी करके भारत और हिंदी का मान बढ़ाया। उन्हें इसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। फैंस से तालियों से पूरा मैडिसन स्क्वायर गार्डन मंत्रमुग्ध हो गया। सोशल मीडिया पर उन्हें सिर्फ फैंस ही नहीं सेलीब्रिटी तक बधाई दे रहे हैं।

अमेरिकी लेखक और कॉमेडियन हसन मिन्हाज ने तस्वीरें साझा की

अमेरिकी लेखक और कॉमेडियन हसन मिन्हाज शो के दौरान जाकिर खान के साथ ही थे। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें साझा और वीडियो भी साझा किए है। उन्होंने लिखा कि कॉमेडी की दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक रात थी। बीती रात कल रात मैंने अपने भाई जाकिर खान को ‘द गार्डन’ पर पूरी तरह से हिंदी में हेडलाइन करने वाले इतिहास के पहले कॉमेडियन बनते देखा। वह जिस तरह से कहानी और शायरी को आपस में पिरोते हैं। वो कॉमेडी को एक ऐसे मुकाम पर ले जा रहा है, जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा।और हां, मुझे ऐसा भी लगता है कि मेरे मम्मी-पापा अब शायद उन्हें मुझसे ज़्यादा पसंद करने लगे हैं (और मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है)।

इंदौर के रहने वाले हैं जाकिर खान

जाकिर का जन्म 20 अगस्त 1987 को इंदौर में हुआ था। वह एक मध्यमवर्गीय मुस्लिम परिवार से आते हैं। उनके दादा सरवर खान साहब एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और उनके पिता इस्माइल खान भी एक संगीत शिक्षक हैं। जाकिर ने अपनी स्कूली शिक्षा इंदौर से पूरी की। इसके बाद जाकिर खान ने सितार में डिप्लोमा करने के साथ बीकॉम में एडमिशन लिया था। मगर उनका मन नहीं लगा और उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। उनके करियर की शुरुआत बतौर रेडियो प्रोड्यूसर के रूप में हुई थी। इसके बाद उनके एक के बाद एक शो आए। जैसे हक से सिंगल, तथास्तु, मुशायरा, चाचा विधायक है हमारे सहित कई वेबसीरीज और कार्यक्रम किए।

19 Aug 2025 02:25 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी के 'रॉनी भैया' ने न्यूयॉर्क की धरती पर कर दिया कमाल, कई मिनटों तक गूंजती रहीं तालियां

