एमपी के ‘रॉनी भैया’ ने न्यूयॉर्क की धरती पर कर दिया कमाल, कई मिनटों तक गूंजती रहीं तालियां

Zakir Khan: भारत के मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन में शुमार जाकिर खान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि असली कलाकार भी भाषा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि जज्बातों की होती है। मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले जाकिर खान न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी स्टैंड-अप कॉमेडियन करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बीते 17 अगस्त को उन्होंने अपनी कॉमेडी का ऐसा जादू चलाया कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।



'सख्त लौंडा' और 'रॉनी भैया' के नाम से मशहूर जाकिर खान ने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी स्टैंड-अप स्पेशल शो किया। जिसमें तकरीबन 6 हजार से अधिक लोग मौजूद थे। जाकिर ने हिंदी में कॉमेडी करके भारत और हिंदी का मान बढ़ाया। उन्हें इसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। फैंस से तालियों से पूरा मैडिसन स्क्वायर गार्डन मंत्रमुग्ध हो गया। सोशल मीडिया पर उन्हें सिर्फ फैंस ही नहीं सेलीब्रिटी तक बधाई दे रहे हैं।