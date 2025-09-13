बिछेगी नई रेल लाइन, 188km दूरी होगी कम, बचेगा समय, लेकिन कब…?

इंदौर-मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट(Indore Manmad Rail Line) की कवायद वर्षों से चल रही है। 2023 में टोकन राशि 2 करोड़ रुपए मिली थी। मप्र के हिस्से में डीपीआर-सर्वे का काम किया गया। काम जारी रखने के लिए 2024 के बजट में एक हजार रुपए टोकन राशि दी थी। अब 18 हजार 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। अभी इंदौर से देवास, उज्जैन, रतलाम, थांदला, दाहोद, गोधरा, वडोदरा होते हुए मुंबई जाना पड़ता है। यह 828 किमी है। नई रेल लाइन से 188 किमी कम होंगे। 5 घंटे तक समय बचेगा।