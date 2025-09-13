Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

इंदौर

बिछेगी नई रेल लाइन, 188km दूरी होगी कम, बचेगा समय, लेकिन कब…?

MP News: इंदौर से मुंबई के लिए 309 किमी की इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन को 18 हजार 36 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। नई रेल लाइन से 188 किमी कम होंगे। 5 घंटे तक समय बचेगा लेकिन कब..? इंदौर शहर के लिए अहम इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट की गति मप्र में धीमी है।

इंदौर

Avantika Pandey

Sep 13, 2025

railway track
सांकेतिक तस्वीर

MP News:इंदौर शहर के लिए अहम इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन(Indore Manmad Rail Line) प्रोजेक्ट की गति मप्र में धीमी है। चार जिलों से इस प्रोजेक्ट के तहत डाली जाने वाली लाइन के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी भूमि अधिग्रहण शुरू नहीं हो सका है, जबकि महाराष्ट्र में किसानों को जमीनों की राशि मिलनी शुरू हो गई है। दोनों राज्यों के 13 जिलों की भूमि अधिग्रहित होनी है।

इंदौर से मुंबई के लिए 309 किमी की इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन को 18 हजार 36 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। इस लाइन से इंदौर न केवल मुंबई और साउथ से जुड़ेगा, बल्कि औद्योगिक कनेक्टिविटी भी मिलेगी। पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत वर्षों से अटकी इस योजना पर काम शुरू हुआ है, लेकिन प्रदेश में काम धीमा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा 4-लेन बायपास, 3000 करोड़ मंजूर
भोपाल
4 lane bypass to be built in MP

मुंबई जाने में 5 घंटे कम लगेंगे

इंदौर-मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट(Indore Manmad Rail Line) की कवायद वर्षों से चल रही है। 2023 में टोकन राशि 2 करोड़ रुपए मिली थी। मप्र के हिस्से में डीपीआर-सर्वे का काम किया गया। काम जारी रखने के लिए 2024 के बजट में एक हजार रुपए टोकन राशि दी थी। अब 18 हजार 36 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। अभी इंदौर से देवास, उज्जैन, रतलाम, थांदला, दाहोद, गोधरा, वडोदरा होते हुए मुंबई जाना पड़ता है। यह 828 किमी है। नई रेल लाइन से 188 किमी कम होंगे। 5 घंटे तक समय बचेगा।

प्रदेश में 905 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण

रेल लाइन से सबसे ज्यादा फायदा मप्र को मिलेगा। 309 किमी में 170.56 किमी का हिस्सा मप्र का है। इसमें प्रदेश की कुल 905 हेक्टेयर जमीन निजी है। मप्र में बनने वाले 18 स्टेशन में महू, कैलोद, कमदपुर, झाड़ी बरोदा, सराय तालाब, नीमगढ़, चिक्तायाबड़, ग्यासपुरखेड़ी, कोठड़ा, जरवाह, अजंदी, बघाड़ी, कुसमारी, जुलवानिया, सलीकलां, वनिहार, बवादड़ और मालवा स्टेशन है।

महू के इन गांवों में जमीन अधिग्रहण

खेड़ी (इस्तमुरार), चेनपुरा, कामदपुर, खुदालपुरा, कुराड़ा खेड़ी, अहिल्यापुर, नांदेड़, जामली, केलोद, बेरछा, खेड़ी, गवली पलास्या, आशापुर, मालेंडी, कोदरिया, बोरखेड़ी, चोरड़िया, न्यू गुराड़िया, महू कैंट (डॉ. आंबेडकर नगर)। मनमाड़-इंदौर रेलवे संघर्ष समिति के मनोज मराठे ने बताया कि महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण का मुआवजा मिलने लगा है। धुलिया से नरडाणा तक काम शुरू कर दिया है। प्रदेश के धार, बड़वानी, खरगोन और इंदौर में अधिग्रहण की गति धीमी है।

ये भी पढ़ें

सॉरी बोल सॉरी… कहकर युवती ने चप्पलों से पीटा, वायरल हो गया वीडियो
इंदौर
girl beat man with slipper

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2025 01:42 pm

Published on:

13 Sept 2025 01:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / बिछेगी नई रेल लाइन, 188km दूरी होगी कम, बचेगा समय, लेकिन कब…?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.