1 चूहा पैदा कर सकता है 350 बच्चे… इस शहर में 1-1 फिट के चूहे, मचा रहे आतंक

चूहों का एक जोड़ा भी यदि कहीं पहुंच जाए तो सालभर में वहां 100 से ज्यादा चूहे हो जाते हैं। चूहे छह माह में प्रजनन योग्य होने के बाद लगातार बच्चे पैदा कर सकते हैं। एक बार में मादा 10 से 12 बच्चों को जन्म देती हैं। 7 साल के जीवन काल में वो 350 तक बच्चे पैदा करती है, जिसमें मादा ज्यादा होती है और अगले छह माह में वो भी बच्चे देने के काबिल हो जाती हैं। आबादी को प्राकृतिक तौर पर सांप, मोर, बिल्ली और कुत्ते ही काबू में रखते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में इनकी कमी के कारण संख्या बेकाबू हो रही है। चूहे नमी, अंधेरे हिस्से के साथ ही उन जगह पर रहते हैं जहां खाना आसानी से मिल जाए। आगे के दांत बढ़ते हैं। इसे रोकने उन्हें जो मिलता है उसे कुतरते हैं, जो नुकसान का मुख्य कारण बनता है। लगातार दो साल तक पेस्ट कंट्रोल से ही रोका जा सकता है। - डॉ. प्रशांत तिवारी, सेवानिवृत्त शासकीय पशु चिकित्सक