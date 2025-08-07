Big News: इस दिन नहीं चलेगी पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन, सभी बुकिंग की गई रद्द

इंदौर ग्रामीण एएसपी रुपेश ‌द्विवेदी ने रेलवे को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि विश्व आदिवासी दिवस पर बड़ी संया में श्रद्धालु टंट्या मामा मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में हेरिटेज ट्रेन के रुकने से सुरक्षा और व्यवस्थाओं में बाधा आ सकती है। पत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रेन रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिस पर रेलवे ने सहमति जताते हुए ट्रेन संचालन निरस्त कर दिया। (mp news)