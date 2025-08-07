7 अगस्त 2025,

इंदौर

Big News: इस दिन नहीं चलेगी पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन, सभी बुकिंग की गई रद्द

mp news: पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन की 9 अगस्त की सभी बुकिंग को रेलवे द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह फैसला विश्व आदिवासी दिवस के मद्देनजर लिया गया है।

इंदौर

Akash Dewani

Aug 07, 2025

Patalpani-Kalakund heritage train bookings cancelled World Tribal Day mp news
Patalpani-Kalakund heritage train bookings cancelled World Tribal Day mp news (फोटो सोर्स- सोशल मीडिया)

Patalpani-Kalakund heritage train: प्रदेश के एकमात्र पातालपानी से कालाकुंड हेरिटेज ट्रैक पर हर शनिवार को चलने वाली हेरिटेज ट्रेन इस बार 9 अगस्त को नहीं चलेगी। रेलवे ने बुधवार को आदेश जारी कर हेरिटेज ट्रेन के संचालन को निरस्त कर दिया है। यह निर्णय विश्व आदिवासी दिवस पर पातालपानी स्थित शहीद टंट्या मामा भील के मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए लिया गया है।

शहीद टंट्या मामा की कर्मस्थली है पातालपानी

पातालपानी टंट्या मामा की कर्मस्थली रही है, जहां हर साल जनजातीय समाज बड़ी संया में दर्शन के लिए पहुंचता है। आमतौर पर हेरिटेज ट्रेन शनिवार और रविवार को चलती है और पातालपानी स्टेशन पर रुकती है, जिससे सैलानी झरने और प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते हैं, लेकिन दर्शनार्थियों को असुविधा न हो, इसके लिए ट्रेन स्थगित की है। (mp news)

ये भी पढ़ें

खुशखबरी! रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, झांसी से दिल्ली तक आसान होगा सफर
ग्वालियर
special trains jhansi to delhi mathura rakshabandhan janmashtami 2025

पहले भी हो चुका है संचालन निरस्त

यह कोई पहला मौका नहीं है, जब वर्षा सीजन के दौरान हेरिटेज ट्रेन का संचालन रोका गया हो। साल 2020 में भी 9 अगस्त को प्रशासन ने ट्रेन का संचालन निरस्त किया था। इस सीजन के लिए रेलवे पोर्टल पर हेरिटेज ट्रेन के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग चालू है। अगस्त और सितंबर माह के सभी शनिवार-रविवार के लिए ट्रेन की बुकिंग पहले ही हाउसफुल है।

पातालपानी स्टेशन का नाम टंट्या मामा के नाम पर

गौरतलब है कि पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम शहीद टंट्या मामा के नाम पर किया जा चुका है। राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी की थी। नवंबर 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया था।

टिकट निरस्त, आगामी ट्रेनों में होगा एडजस्टमेंट

9 अगस्त के लिए बुक की गई सभी टिकटें निरस्त कर दी गई हैं। रेलवे के अनुसार, यात्रियों के टिकट आगामी सफर की रिक्त सीटों में एडजस्ट किए जाएंगे। हालांकि समूह में सफर की योजना बनाने वाले पर्यटकों को अलग-अलग टिकट मिलने की स्थिति में असुविधा हो सकती है।

एएसपी ने लिखा पत्र, रद्द करने की सिफारिश

इंदौर ग्रामीण एएसपी रुपेश ‌द्विवेदी ने रेलवे को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि विश्व आदिवासी दिवस पर बड़ी संया में श्रद्धालु टंट्या मामा मंदिर पहुंचते हैं। ऐसे में हेरिटेज ट्रेन के रुकने से सुरक्षा और व्यवस्थाओं में बाधा आ सकती है। पत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रेन रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिस पर रेलवे ने सहमति जताते हुए ट्रेन संचालन निरस्त कर दिया। (mp news)

ये भी पढ़ें

MP में 15 अगस्त को फिर सक्रिय होगा मानसून, बारिश की संभावना
ग्वालियर
mp weather monsoon update alert august rain return update

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Aug 2025 02:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / Big News: इस दिन नहीं चलेगी पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन, सभी बुकिंग की गई रद्द

