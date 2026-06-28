PM Awas Yojana MP: 8 हजार नए आवास बनाने की तैयारी शुरू, इंदौर में रूपरेखा तैयार

सतपुड़ा परिसर का निर्माण कार्य वर्तमान में गुजरात की एक कंपनी कर रही है। आरोप है कि यह एजेंसी भी निर्माण कार्य को अपेक्षित गति नहीं दे सकी है। इसके बावजूद पीएम आवास योजना के अरावली परिसर में प्रस्तावित व्यवसायिक प्रोजेक्ट का कार्य भी इसी कंपनी को सौंप दिया गया है। इससे योजना के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे है। हितग्राहियों का कहना है कि जब एक परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पा रही है तो उसी एजेंसी को अन्य काम सौंपने का औचित्य समझ से परे है।