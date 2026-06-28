28 जून 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

PM Awas Yojana MP: 8 हजार नए आवास बनाने की तैयारी शुरू, इंदौर में रूपरेखा तैयार

PM Awas Yojana falt: प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के लिए रूपरेखा तैयार हो गई है। लोगों को जल्द अपने सपनों का घर मिलेगा।
2 min read
Google source verification

इंदौर

image

Astha Awasthi

Jun 28, 2026

PM Awas Yojana falt:प्रोजेक्ट लगभग तैयार (Photo Source - Patrika)

PM Awas Yojana falt:प्रोजेक्ट लगभग तैयार (Photo Source - Patrika)

PM Awas Yojana 2.0: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के दूसरे चरण में शहर में करीब 8100 नए आवास बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए सनावादिया, सिंदोड़ा, रंगवासा और उमरीखेड़ा सहित विभिन्न स्थानों का चयन किया गया है। हालांकि योजना के पहले चरण के कई प्रोजेक्ट अब भी अधूरे पड़े हैं।

कहीं हितग्राहियों को बुकिंग के डेढ़ साल बाद भी मकान का कब्जा नहीं मिला है तो कहीं प्रोजेक्ट बनकर तैयार हैं, लेकिन आवश्यक मंजूरियों के अभाव में उनकी बुकिंग तक शुरू नहीं हो सकी है। ऐसे में दूसरे चरण की तैयारी के बीच पहले चरण की प्रगति और योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अपनाई गई टेंडर प्रकिया

सबसे अधिक शिकायतें सतपुड़ा परिसर परियोजना को लेकर सामने आ रही हैं। यहां फ्लैट बुक कराने वाले कई हितग्राही एक वर्ष से अधिक समय से कब्जे का इंतजार कर रहे हैं। यह परियोजना पहले से ही करीब डेढ़ से दो वर्ष की देरी का शिकार है। प्रारंभिक निर्माण एजेंसी के काम बीच में छोड़ने और दिवालिया घोषित होने के बाद परियोजना ठप हो गई थी। इसके बाद नए सिरे से टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे कई महीने और निकल गए।

धीमी रफ्तार के बावजूद मिली दूसरी जिम्मेदारी

सतपुड़ा परिसर का निर्माण कार्य वर्तमान में गुजरात की एक कंपनी कर रही है। आरोप है कि यह एजेंसी भी निर्माण कार्य को अपेक्षित गति नहीं दे सकी है। इसके बावजूद पीएम आवास योजना के अरावली परिसर में प्रस्तावित व्यवसायिक प्रोजेक्ट का कार्य भी इसी कंपनी को सौंप दिया गया है। इससे योजना के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे है। हितग्राहियों का कहना है कि जब एक परियोजना समय पर पूरी नहीं हो पा रही है तो उसी एजेंसी को अन्य काम सौंपने का औचित्य समझ से परे है।

तैयार मकान, लेकिन बुकिंग शुरू नहीं

योजना के अंतर्गत निर्मित मंदार और क्षिप्रा परिसर की स्थिति भी अलग नहीं है। दोनों प्रोजेक्ट लगभग तैयार बताए जा रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी बुकिंग शुरू नहीं हो सकी है। कारण यह है कि परियोजनाओं को रेरा की मंजूरी नहीं मिली है। बिना रेरा अनुमोदन के न तो बुकिंग की जा सकती है और न ही आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। ऐसे में करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किए गए आवास अभी भी उपयोग से बाहर हैं।

दूसरे चरण में 8100 नए आवास प्रस्तावित

इस बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण की रूपरेखा तैयार की जा रही है। योजना के तहत सनावादिया, सिंदोड़ा, रंगवासा, उमरीखेड़ा सहित अन्य क्षेत्रों में करीब 8100 नई आवासीय इकाइयों के निर्माण का प्रस्ताव है। हालांकि पहले चरण के लंबित प्रोजेक्टों और हितग्राहियों की समस्याओं को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या नए प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पुराने प्रोजेक्टों को पूरा करना प्राथमिकता नहीं होना चाहिए।

सीएम मोहन यादव का कुकरू में योग, लोगों से की खास अपील, रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया

ये भी पढ़ें
CM Mohan Yadav yoga in Kukru

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Jun 2026 03:45 pm

Published on:

28 Jun 2026 02:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / PM Awas Yojana MP: 8 हजार नए आवास बनाने की तैयारी शुरू, इंदौर में रूपरेखा तैयार

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बकरा काटने वाले छुरे से आरिफ ने ठेकेदार पर किया हमला, पेट पर किए जानलेवा वार, इंदौर से वीडियो वायरल

Indore Knife Attack Video
इंदौर

इंदौर-इच्छापुर फोरलेन हाईवे के पुल पर गड्ढा, दिल्ली से अल्ट्रासोनिक टेस्ट करने आई NHAI की टीम

Indore-Ichhapur four-lane highway
इंदौर

भाजपा किसान मोर्चा में हलचल तेज, इंदौर के 9 दावेदारों में से एक बनेगा अध्यक्ष

Indore Political News
इंदौर

40 साल पहले ठुकराई खोज ने पलट दी विज्ञान की बाजी, ‘वुल्फ प्राइज’ पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक ने देश को लेकर जताई चिंता

Wolf Prize 2025 Winner Scientist in Indore
Patrika Special News

बहन से मिलने बेकरार भाई छुट्टी लेकर आया इंदौर, घर में घबराहट हुई और तोड़ दिया दम

Indore - इंदौर में बहन के घर भाई की मौत- Demo pic
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.