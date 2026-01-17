आज इंदौर के दौरे पर राहुल गांधी, महापौर ने पानी पीकर शुरू करवाई शुद्ध पानी की सप्लाई

Rahul Gandhi in Indore: भागीरथपुरा क्षेत्र में 15 दिन बाद शुक्रवार को नर्मदा जल की आपूर्ति फिर शुरू कर दी गई। क्षेत्र के लगभग 30 फीसदी हिस्से में सप्लाई बहाल की गई है। इससे पहले पानी की गुणवत्ता की जांच कराई गई। रिपोर्ट मानकों के अनुरूप आने के बाद ही सप्लाई शुरू करने का निर्णय लिया गया। सप्लाई शुरू होते ही पानी की इंस्टेंट टेस्टिंग की गई। इधर लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे वे यहां पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे।