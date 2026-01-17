17 जनवरी 2026,

शनिवार

इंदौर

भागीरथपुरा की गलियों में पैदल घूमे राहुल गांधी, सुरक्षा भूल पीड़ितों से मुलाकात

Rahul Gandhi in Indore: इंदौर पहुचते ही सबसे पहले बॉम्बे हॉस्पिटल में पीड़ितों से मिले राहुल गाँधी, 3 घंटे रहेंगे इंदौर... सुरक्षा को दरकिनार कर पैदल चलकर पीड़ितों के घर भागीरथपुरा पहुंचे लोस नेता प्रतिपक्ष

इंदौर

image

Sanjana Kumar

Jan 17, 2026

Rahul Gandhi in Bhagirathpura contaminated water effective people

Rahul Gandhi in Bhagirathpura contaminated water effective people

Rahul Gandhi in Indore: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर हैं। वे एयरपोर्ट से सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे। यहां वे दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मिले। इसके बाद दूषित जल से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने रवाना हो गए। बता दें कि राहुल गांधी यहां तीन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इनमें 5 माह के अव्यान के परिजन भी शामिल है। इसके बाद वे सभी पीड़ित परिवारों से संस्कार गार्डन में मुलाकात करेंगे।

संकरी गलियों में नहीं जा सकेगा काफिला, गली में कोने पर मिलेंगे परिवार

इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र के जिस इलाके में राहुल गांधी पहुंचने वाले थे, उनकी गलियां इतनी संकरी हैं कि राहुल के काफिले का वहां पहुंचना मुश्किल है। अब बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार पैदल गली के कोने तक आएंगे और राहुल गांधी उनसे बात करेंगे। शुक्रवार रात एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी भागीरथपुरा में नहीं जाएंगे।

गीता देवी के परिजनों से मिलने पैदल उनके घर पहुंचे

राहुल गांधी भागीरथपुरा पहुंचे और कार से उतर गए, सुरक्षा की सारी बेड़ियों को एक तरफ रख वे पैदल ही पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर में जाते नजर आए। वे दूषित पानी से मौत की नींद सोईं गीता देवी के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं।

एक-एक लाख की आर्थिक सहायता भी दी

राहुल गांधी ने यहां पीड़ित परिवारों से मिलकर एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी। इस राशि के लिए उन्होंने उन्हे चेक सौंपे।

थोड़ी देर में करेंगे मुलाकात

राहुल गांधी की पीड़ितों से मुलाकात का समय दोपहर 12.45 से दोपहर 1.45 तक रहेगा। इसके बाद यहीं पर राहुल मीडिया से भी बात करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी यहां पीड़ितों और दूषित पानी से अपनों को खो चुके परिजनों से मिलने और मुआवजा राशि देने आए हैं। वे तीन घंटे ही इंदौर में रहेंगे। फिर रवाना हो जाएंगे।

