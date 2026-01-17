भागीरथपुरा की गलियों में पैदल घूमे राहुल गांधी, सुरक्षा भूल पीड़ितों से मुलाकात

Rahul Gandhi in Indore: लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर दौरे पर हैं। वे एयरपोर्ट से सीधे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे। यहां वे दूषित जल से पीड़ित मरीजों से मिले। इसके बाद दूषित जल से प्रभावित इलाकों का जायजा लेने रवाना हो गए। बता दें कि राहुल गांधी यहां तीन पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। इनमें 5 माह के अव्यान के परिजन भी शामिल है। इसके बाद वे सभी पीड़ित परिवारों से संस्कार गार्डन में मुलाकात करेंगे।