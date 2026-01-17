आज एमपी में नितिन गडकरी, ग्रीन फील्ड से लेकर वेस्टर्न बायपास तक बिछेगा सड़कों का जाल

Nitin Gadkari in MP to give a big gift of road Projects(photo:patrika)
Nitin Gadkari in MP: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को विदिशा आएंगे। वे सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। बरईपुरा स्थित कृषि मंडी में मुख्य कार्यक्रम में 4,400 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन, शिलान्यास होगा।
एमपी के रातापानी अभयारण्य क्षेत्र के तहत औबेदुल्लागंज से इटारसी खंड के चार लेन चौड़ीकरण तथा सीआरआइएफ के तहत देहगांव से बम्होरी मार्ग के लोकार्पण का प्रस्ताव है। भोपाल-विदिशा, विदिशा-ग्यारसपुर और राहतगढ़-बेरखेड़ी खंड के चार-लेन चौड़ीकरण, सागर वेस्टर्न बायपास ग्रीनफील्ड चार-लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा।
