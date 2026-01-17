17 जनवरी 2026,

विदिशा

आज एमपी में नितिन गडकरी, ग्रीन फील्ड से लेकर वेस्टर्न बायपास तक बिछेगा सड़कों का जाल

Nitin Gadkari in MP: आज एमपी के विदिशा के दौरे पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, सड़क परियोजनाओं की देंगे सौगात...

विदिशा

image

Sanjana Kumar

Jan 17, 2026

Nitin Gadkari in MP to give a big gift of road Projects

Nitin Gadkari in MP to give a big gift of road Projects(photo:patrika)

Nitin Gadkari in MP: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को विदिशा आएंगे। वे सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे। बरईपुरा स्थित कृषि मंडी में मुख्य कार्यक्रम में 4,400 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन, शिलान्यास होगा।

औबेदुल्लागंज से इटारसी खंड के चार लेन चौड़ीकरण

एमपी के रातापानी अभयारण्य क्षेत्र के तहत औबेदुल्लागंज से इटारसी खंड के चार लेन चौड़ीकरण तथा सीआरआइएफ के तहत देहगांव से बम्होरी मार्ग के लोकार्पण का प्रस्ताव है। भोपाल-विदिशा, विदिशा-ग्यारसपुर और राहतगढ़-बेरखेड़ी खंड के चार-लेन चौड़ीकरण, सागर वेस्टर्न बायपास ग्रीनफील्ड चार-लेन सड़क निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा।

विदिशा

मध्य प्रदेश न्यूज़

‘BJP नेताओं का लाखों का बिल पेंडिंग, फिर भी नहीं काटी बिजली’, लोगों का गुस्सा फूटा

Consumers protest electricity company no connection cut of bjp leaders pending bill mp news
विदिशा

बर्थडे पार्टी मनाकर लौट रहे थे दोस्त, खड़े डंपर में जा घुसी कार, 4 की मौत 2 गंभीर

Horrific Accident
विदिशा

शिवराज सिंह चौहान ने दी सौगात, MP में 2 ‘बड़ी’ ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ा

Big Trains stoppage increased Sampark Kranti Andman express Shivraj Singh Chouhan vidisha mp news
विदिशा

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थामा बल्ला, मारे चौके-छक्के, देखें वीडियो

union minister shivraj singh chouhan playing cricket video mp news
विदिशा

Good News: MP को मिलेगी नई रेल लाइन, लाखों लोगों का सफर होगा आसान

विदिशा
