ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये शहर No Fly Zone घोषित, पहली बार जल-थल और वायु सेना एक साथ

Rann Samvad 2025 Mhow :मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के अंतर्गत आने वाले डॉ. आंबेडकर नगर (महू) के सैन्य क्षेत्र में पहली बार तीनों सेनाओं के संयुक्त मंच पर युद्ध, युद्धकला और युद्ध संचालन को लेकर गहन मंथन आज से शुरू हो गया है। आर्मी वॉर कॉलेज में 2 दिवसीय रण संवाद-2025 में देश-विदेश के सैन्य अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ और सुरक्षा पेशेवर शामिल हुए हैं। इसमें आधुनिक युद्ध पद्धति में नवाचार, नई तकनीक की भूमिका और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा रणनीति तैयार होगी। आयोजन को लेकर पुलिस ने सख्त सुरक्षा घेरा तैयार किया है।