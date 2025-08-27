भारत की रक्षा करेगा ‘सुदर्शन चक्र’, सीडीएस जनरल ने बताई देश की ताकत, आज आएंगे नौ सेना प्रमुख

सीडीएस जनरल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा उससे मिले सबक पहले से लागू किए जा रहे हैं। रण संवाद केवल उसी तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की जंग पर तकनीक के प्रभाव को समझने पर केंद्रित है। दुनिया में युद्ध और शांति की रेखा धुंधली हो चुकी है। जीत अब गति, सटीक हमलों और कथानक नियंत्रण पर निर्भर है। उन्होंने गीता व महाभारत के युद्ध नीति के उदाहरण भी दिए। कहाशस् त्र और शास्त्र दोनों का सामंजस्य जरूरी है।