Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

MP में बनेगा 1000 करोड़ का ‘सेंट्रल विस्टा’, बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट्स ने दिखाई रुचि

MP News- एमपी की राजधानी में 1000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नई ऊंचाई छूने जा रहा है। बुर्ज खलीफा जैसी आइकॉनिक इमारतें बनाने वाले आर्किटेक्ट भी डिजाइन की रेस में शामिल हो चुके हैं।

भोपाल

Akash Dewani

Aug 27, 2025

bhopal central vista project burj khalifa architects final race 29 august mp news
bhopal central vista project burj khalifa architects final race 29 august (फोटो- सोशल मीडिया)

Central Vista Project- भोपाल के अरेरा हिल्स पर दिल्ली की तर्ज पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की डिजाइन की अंतिम दौड़ में कौन रहेगा ये 29 अगस्त को तय होगा। हाउसिंग बोर्ड अफसरों के अनुसार 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में दुबई के बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) की प्लानिंग करने वाली आर्किटेक्चर कंपनियां भी रुचि ले रही है। 28 अगस्त तक इसके लिए टेंडर डाले जा सकते हैं।

अब तक देश की 25 बड़े आर्किटेक्चर कंपनियां इसमें रुचि ले रही है। तय प्लान के अनुसार विंध्याचल भवन व सतपुड़ा भवन नए सिरे व नई जरूरतों के अनुसार विकसित किए जाएंगे। ये एक प्रशासनिक कॉरिडोर होगा जो सतपुडा विध्याचल भवन से शुरू होकर बिरला मंदिर और आगे एमएलए क्वार्टर तक जाएगा। (MP News)

ये भी पढ़ें

MP में सितंबर तक बड़े पैमाने पर होंगे कलेक्टरों के तबादले, नॉन परफॉर्मिंग अफसरों की छुट्टी तय
भोपाल
MP IAS transfers shuffle in September action on non-performing officers

अरेरा हिल्स की झुग्गियां हटेंगी तो पूरा होगा करोड़ों का प्रोजेक्ट

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए अरेरा हिल्स की तीन स्लम कॉलोनियों को हटाना तय किया हुआ है। बोर्ड अफसरों के अनुसार स्लम रिहैबिलिटेशन के तहत नगर निगम इसके लिए काम करेगा, लेकिन इसमें काफी जमीन सेंट्रल विस्टा के लिए भी उपयोग में ली जाएगी। यही वजह है सीएस अनुराग जैन ने भोपाल कलेक्टर व निगमायुक्त को यहां की झुग्गियां जल्द से जल्द विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

सेंट्रल विस्टा में बुर्ज खलीफा की प्लानिंग करने वाले आर्किटेक्ट कंपनियां भी रुचि ले रही हैं। विदेशों में काम करने वाले आर्किटेक्ट भी आए हैं। 29 अगस्त को हम तकनीकी बिड खोलेंगे। इसमें पास कंपनियां ही फाइनेंशियल बिड में जाएगी।- टीएस टिर्की, कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड

ये भी पढ़ें

दोबारा शुरू हुआ MP के बड़े ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य, जोड़े जाएंगे नए रूट
भोपाल
Bhopal Indore greenfield sixlane expressway work resume mp news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 07:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में बनेगा 1000 करोड़ का ‘सेंट्रल विस्टा’, बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट्स ने दिखाई रुचि

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.