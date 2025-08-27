MP में बनेगा 1000 करोड़ का ‘सेंट्रल विस्टा’, बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट्स ने दिखाई रुचि

Central Vista Project- भोपाल के अरेरा हिल्स पर दिल्ली की तर्ज पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की डिजाइन की अंतिम दौड़ में कौन रहेगा ये 29 अगस्त को तय होगा। हाउसिंग बोर्ड अफसरों के अनुसार 1000 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में दुबई के बुर्ज खलीफा (Burj Khalifa) की प्लानिंग करने वाली आर्किटेक्चर कंपनियां भी रुचि ले रही है। 28 अगस्त तक इसके लिए टेंडर डाले जा सकते हैं।
अब तक देश की 25 बड़े आर्किटेक्चर कंपनियां इसमें रुचि ले रही है। तय प्लान के अनुसार विंध्याचल भवन व सतपुड़ा भवन नए सिरे व नई जरूरतों के अनुसार विकसित किए जाएंगे। ये एक प्रशासनिक कॉरिडोर होगा जो सतपुडा विध्याचल भवन से शुरू होकर बिरला मंदिर और आगे एमएलए क्वार्टर तक जाएगा। (MP News)
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए अरेरा हिल्स की तीन स्लम कॉलोनियों को हटाना तय किया हुआ है। बोर्ड अफसरों के अनुसार स्लम रिहैबिलिटेशन के तहत नगर निगम इसके लिए काम करेगा, लेकिन इसमें काफी जमीन सेंट्रल विस्टा के लिए भी उपयोग में ली जाएगी। यही वजह है सीएस अनुराग जैन ने भोपाल कलेक्टर व निगमायुक्त को यहां की झुग्गियां जल्द से जल्द विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
सेंट्रल विस्टा में बुर्ज खलीफा की प्लानिंग करने वाले आर्किटेक्ट कंपनियां भी रुचि ले रही हैं। विदेशों में काम करने वाले आर्किटेक्ट भी आए हैं। 29 अगस्त को हम तकनीकी बिड खोलेंगे। इसमें पास कंपनियां ही फाइनेंशियल बिड में जाएगी।- टीएस टिर्की, कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड