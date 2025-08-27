MP में बनेगा 1000 करोड़ का ‘सेंट्रल विस्टा’, बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट्स ने दिखाई रुचि

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए अरेरा हिल्स की तीन स्लम कॉलोनियों को हटाना तय किया हुआ है। बोर्ड अफसरों के अनुसार स्लम रिहैबिलिटेशन के तहत नगर निगम इसके लिए काम करेगा, लेकिन इसमें काफी जमीन सेंट्रल विस्टा के लिए भी उपयोग में ली जाएगी। यही वजह है सीएस अनुराग जैन ने भोपाल कलेक्टर व निगमायुक्त को यहां की झुग्गियां जल्द से जल्द विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं।