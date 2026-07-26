शुभम् नरीमन एनक्लेव सोसायटी चुनाव में रहवासी पैनल का क्लीन स्वीप, सभी 11 संचालक निर्वाचित

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
इंदौर। छोटा बांगड़दा रोड स्थित शुभम् नरीमन एनक्लेव रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित के संचालक मंडल का निर्वाचन 22 जुलाई 2026 को सहकारिता विभाग के अंकेक्षक विजय दिशोरिया की देखरेख में संपन्न हुआ। चुनाव में रहवासी पैनल के सभी 11 उम्मीदवार एकतरफा जीत दर्ज कर संचालक निर्वाचित हुए। संचालक जी.के. वैष्णव ने बताया कि 336 फ्लैटों वाली सोसायटी में उनकी टीम पारदर्शिता, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य कर रही है, जिस पर रहवासियों ने पुनः विश्वास जताया। नव-निर्वाचित संचालक 28 जुलाई को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
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