15 दिन से खुदी सड़क बनी मुसीबत, जलभराव से रहवासी परेशान

इंदौर। श्रीनगर कॉलोनी, मेन रोड निवासी अजीत सिंह विष्णर ने शिकायत की है कि उनके घर के सामने पिछले 15 दिनों से सड़क खुदी हुई पड़ी है। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। रहवासियों का कहना है कि संबंधित विभाग एवं जनप्रतिनिधियों को कई बार शिकायत की जा चुकी है। पार्षद भी मौके का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं हुआ। रहवासियों ने नगर निगम से जल्द सड़क की मरम्मत एवं जलभराव की समस्या दूर करने की मांग की है।