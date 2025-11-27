स्मृति-पलाश जल्द करेंगे शादी! कजिन सिस्टर ने दी जानकारी

मैरी डि कोस्टा ने यह भी लिखा कि मैं क्रिकेट को फॉलो करती हूं और स्मृति मंधाना को बहुत पसंद करती हूं। मैं कभी किसी दूसरी औरत को इस तरह दुख नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए मुझे लगा कि सच बताना चाहिए। मुझे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मुझे अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। मैं नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि अफवाहें या कोई भी गुमराह करने वाली मनगढ़ंत बातें फैलाने से बचें। प्लीज मेरी फोटो का इस्तेमाल न करें।