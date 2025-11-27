Patrika LogoSwitch to English

इंदौर

स्मृति-पलाश जल्द करेंगे शादी! कजिन सिस्टर ने दी जानकारी

Smriti-Palash Wedding Controversy: स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल की शादी को लेकर नई चर्चाओं का दौर शुरु हो गया है।

3 min read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Nov 27, 2025

Smriti-Palash Wedding Controversy

Smriti-Palash Wedding Controversy: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और इंदौर के म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल की शादी को लेकर एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। कजिन सिस्टर नीति टाक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। जिसमें स्मृति और पलाश की शादी होने की जानकारी दी।

पलाश की कजिन के पोस्ट ने मचाई हलचल

पलाश मुछाल की कजिन सिस्टर नीति टाक ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्लीज अफवाहें ना फैलाएं, स्मृति मंधाना के पापा की तबीयत अब ठीक है, वो हॉस्पिटल से घर पर आ गए हैं। स्मृति और पलाश बहुत जल्द शादी करने वाले हैं।

साथ ही एक और पोस्ट पलक मुछल के हवाले से एक पोस्ट किया। उसमें लिखा है कि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ है। हम उस फोन चैट को पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। मुझे ये किसी की साजिश लगता हैं | लेकिन यह हमारा घरेलू मामला है, हमलोग अभी भी स्मृति के साथ हैं।

मिस्ट्री गर्ल मैरी डि'कोस्टा ने किया बड़ा खुलासा

इधर, मिस्ट्री गर्ल मैरी डि कोस्टा ने खुलासा करते हुए लिखा कि मैं पलाश से कभी नहीं मिली। लोग मुझे कह रहे हैं कि ये सब अब क्यों सामने ला रही हो, लेकिन सच तो ये है कि मैंने जुलाई में ही पलाश को एक्सपोज किया था। तब उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया।

'मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं'

आगे मैरी डि कोस्टा ने लिखा कि मुझे सब कोरियोग्राफर समझ रहे हैं। मैं कौन हूं, इस बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन रहा है। मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं। मैं वो इंसान नहीं हूं, जिसके साथ मिलकर पलाश ने चीटिंग की है। चीजों को मिक्स किया जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि लोग गलत बातें मान लें।

'मैं क्रिकेट को पंसद करती हूं'

मैरी डि कोस्टा ने यह भी लिखा कि मैं क्रिकेट को फॉलो करती हूं और स्मृति मंधाना को बहुत पसंद करती हूं। मैं कभी किसी दूसरी औरत को इस तरह दुख नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए मुझे लगा कि सच बताना चाहिए। मुझे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मुझे अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। मैं नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि अफवाहें या कोई भी गुमराह करने वाली मनगढ़ंत बातें फैलाने से बचें। प्लीज मेरी फोटो का इस्तेमाल न करें।

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 01:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / स्मृति-पलाश जल्द करेंगे शादी! कजिन सिस्टर ने दी जानकारी

