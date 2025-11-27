स्मृति-पलाश जल्द करेंगे शादी! कजिन सिस्टर ने दी जानकारी

Smriti-Palash Wedding Controversy: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना और इंदौर के म्यूजिक कंपोजर पलाश मुछाल की शादी को लेकर एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। कजिन सिस्टर नीति टाक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। जिसमें स्मृति और पलाश की शादी होने की जानकारी दी।
पलाश मुछाल की कजिन सिस्टर नीति टाक ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्लीज अफवाहें ना फैलाएं, स्मृति मंधाना के पापा की तबीयत अब ठीक है, वो हॉस्पिटल से घर पर आ गए हैं। स्मृति और पलाश बहुत जल्द शादी करने वाले हैं।
साथ ही एक और पोस्ट पलक मुछल के हवाले से एक पोस्ट किया। उसमें लिखा है कि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ है। हम उस फोन चैट को पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। मुझे ये किसी की साजिश लगता हैं | लेकिन यह हमारा घरेलू मामला है, हमलोग अभी भी स्मृति के साथ हैं।
इधर, मिस्ट्री गर्ल मैरी डि कोस्टा ने खुलासा करते हुए लिखा कि मैं पलाश से कभी नहीं मिली। लोग मुझे कह रहे हैं कि ये सब अब क्यों सामने ला रही हो, लेकिन सच तो ये है कि मैंने जुलाई में ही पलाश को एक्सपोज किया था। तब उसे कोई नहीं जानता था, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया।
आगे मैरी डि कोस्टा ने लिखा कि मुझे सब कोरियोग्राफर समझ रहे हैं। मैं कौन हूं, इस बारे में भी बहुत कन्फ्यूजन रहा है। मैं कोरियोग्राफर नहीं हूं। मैं वो इंसान नहीं हूं, जिसके साथ मिलकर पलाश ने चीटिंग की है। चीजों को मिक्स किया जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि लोग गलत बातें मान लें।
मैरी डि कोस्टा ने यह भी लिखा कि मैं क्रिकेट को फॉलो करती हूं और स्मृति मंधाना को बहुत पसंद करती हूं। मैं कभी किसी दूसरी औरत को इस तरह दुख नहीं पहुंचाऊंगी, इसलिए मुझे लगा कि सच बताना चाहिए। मुझे इस तरह के रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। मुझे अपना अकाउंट प्राइवेट करना पड़ा। मैं नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये सब झेलना पड़ेगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूं कि अफवाहें या कोई भी गुमराह करने वाली मनगढ़ंत बातें फैलाने से बचें। प्लीज मेरी फोटो का इस्तेमाल न करें।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग