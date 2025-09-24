Indore Truck Accident: मुंबई में छात्रा की हुई प्लास्टिक सर्जरी, 12 घंटे चला ऑपरेशन

अशोक वर्मा ने पत्रिका को बताया, हमारे लिए सोमवार का दिन और रात सबसे बड़ी थी। प्लास्टिक सर्जन डॉ. अम्बरेश बालियार सिंह की विशेष टीम ने बेटी का सफल ऑपरेशन किया है। दोपहर 2.30 बजे बेटी को ओटी में ले गए थे। रात 3.30 बजे तक ऑपरेशन चला। इंदौर में बेटी का ऑपरेशन हुआ था । इंफेक्शन फैलने के चलते ऑपरेशन की अवधि बढ़ी है। डॉक्टर ने पैर की त्वचा काट माइक्रो स्कोप की मदद से लगाई है। पैर से 2 नस काट हाथ में लगाई है। डॉक्टर ने सर्जरी को सफल बताया है।