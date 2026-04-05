9वीं कक्षा में प्रवेश के समय स्टूडेंट की उम्र 13 साल जरूरी !

निर्देशिका के अनुसार नर्सरी में 3 वर्ष, केजी-1 में 4 वर्ष, केजी-2 में 5 वर्ष और कक्षा 1 में 6 वर्ष आयु अनिवार्य है। नई प्रवेश नीति के अनुसार कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय की गई है। इस आधार पर छात्र को 9वीं तक पहुंचते-पहुंचते अधिकतम 14 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन कई मामलों में छात्रों की उम्र इससे अधिक या कम हो रही है, जिससे तकनीकी अड़चनें सामने आ रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि इस बार छात्रों को राहत मिलती है या फिर नियमों की सख्ती के बीच कई बच्चों का भविष्य अधर में लटकता है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि प्रवेश नियमानुसार ही दिए जाएंगे।